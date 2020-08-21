Киев готовит предложения по развитию белорусско-украинских отношений

21.08.2020, 5:48, Новости дня

Министерство иностранных дел Украины внесет на рассмотрение руководства страны предложения по дальнейшему развитию белорусско-украинских отношений, сообщила пресс-служба ведомства.

Министерство иностранных дел Украины внесет на рассмотрение руководства страны предложения по дальнейшему развитию белорусско-украинских отношений, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, в МИД состоялось совещание по ситуации в Белоруссии, в нем приняли участие все профильные департаменты ведомства и посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим, передает РИА «Новости».

«Посол дал оценку ситуации в Белоруссии, вероятные прогнозы развития событий и предложения по реагированию. Состоялась дискуссия по затронутым послом вопросам. По результатам совещания Министерство иностранных дел Украины внесет на рассмотрение руководства страны предложения по дальнейшему развитию белорусско-украинских отношений», – говорится в сообщении.

В понедельник глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина вызвала своего посла в Минске Игоря Кизима на консультации для оценки перспектив дальнейших отношений с Белоруссией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию в Белоруссии на закрытом совещании с руководителями силовых структур и разведывательных органов.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах, и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании. Сразу после этого она внезапно покинула страну и призвала сторонников прекратить уличные протесты. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. В ответ правоохранители применяли против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства.