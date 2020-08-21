 

Россия решила передать Мексике 2 тыс. доз вакцины от коронавируса

21.08.2020, 5:48, Новости дня

Мексика получит 2 тыс. доз российской вакцины «Спутник V» для третьего этапа клинических исследований, сообщил глава МИД страны Марсело Эбрард.

Он рассказал, что две страны «вели переговоры уже некоторое время». Мексике «было предложено получить» не менее 2 тыс. доз вакцины, чтобы «начать испытывать ее». Министр отметил, что это «можно считать очень хорошей новостью». Ожидается, что исследования начнутся уже в сентябре, передает ТАСС.

Пресс-секретарь дипломатического представительства РФ в Мексике Евгений Ненашкин сообщил, что мексиканская сторона попросила посольство «посодействовать в развитии прямых контактов между правительством Мексики и РФПИ».

Напомним, президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса.

Подробная информация о российской вакцине доступна на официальном сайте.



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