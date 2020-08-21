«Там кругом сотрудники ФСБ»

21.08.2020, 5:31, Разное

Омская больница переведена на особое положение после госпитализации Алексея Навального.

Прилетев в Томск по «предвыборным делам», Алексей Навальный на обратном пути оказался в реанимации в Омске. Состояние «стабильно тяжелое».

Полиция в коридоре реанимации, где лежит Алексей Навальный. Фото: twitter / Kira_Yarmysh

Так вышло, что в Омске сейчас решается судьба «прекрасной РФ будущего» и отчасти «Единой России» настоящего. Алексей Навальный оказался в реанимации одной из лучших городских клиник — БСМП № 1, которой руководит видный здешний единоросс, депутат горсовета Александр Мураховский.

— Это хорошо [что он в этой больнице], — считает сторонник блогера Борис Иванчук, отпросившийся сегодня с работы, чтобы поехать в больницу на окраине города. — Я не то чтобы активист, но часто хожу на митинги. Сегодня, когда узнал, что с Алексеем такое произошло, решил, что надо быть здесь. Так и сказал своему начальнику, он отнесся с пониманием.

Здание БСМП № 1 в Омске. Фото: Георгий Бородянский / «Новая газета»

Омск — город знаковый (дай бог, чтобы это был знак «плюс») в судьбе Алексея Навального: три года назад, прилетев сюда, он рассказывал, что дважды пытался попасть в Омск, но оба раза не удавалось: «В первый раз посадили в спецприемник, потом облили зеленкой. И вчера чуть снова не сорвалось. В Екатеринбурге за три часа до митинга нам сообщили, что он запрещен. Я говорю: «Тогда будем проводить несанкционированный», а сам подумал: посадят на 15 суток, и, блин, я снова не попаду в Омск».

Ну вот — «попал». Про это сообщили все мировые агентства: летел рейсом Томск — Москва, в полете почувствовал себя плохо, самолет в 8.50 утра экстренно сел в Омске: в аэропорт прибыла скорая, с трапа Алексея внесли в нее на носилках, доставили в отделение токсикореанимации.

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш считает, что он отравился перед вылетом чаем в томском «Венском кафе». Полиция в Томске уже опросила работников заведения: они, сообщает ТАСС, «ничего не знали об отравлении, а некоторые признались, что ничего не знали и о самом Алексее Навальном».

«В Томск он летал по предвыборным делам, — сказал «Новой» активист омского штаба Навального, — там много наших будут баллотироваться на местных выборах в сентябре».

Для прессы в омской БСМП отвели спортзал, где медики готовятся к ведомственным соревнованиям (тут все для игровых видов есть: ворота футбольные и гандбольные, волейбольная сетка, пять баскетбольных колец). Но в отделение, где лежит оппозиционер, вход запрещен журналистам категорически. «Я пробовал подойти туда, — сказал «Новой» известный в Омске видеоблогер Владимир Лифантьев (Орис Брут). — Там сотрудники ФСБ и СУ СК силой всех приближающихся выталкивают».

Журналисты в спортзале БСМП. Фото: Георгий Бородянский / «Новая газета»

В течение рабочего дня три раза заходил в спортзал заместитель главного врача медучреждения Анатолий Калиниченко: информацию выдавал скупыми дозами, стараясь избегать подробностей. Говорил не столько о состоянии пациента (оно «стабильно тяжелое»), сколько о том, как спасают его омские медики:

«Идет интенсивная терапия, получено несколько десятков исследований состояния крови, работы головного мозга, других органов. Продвинулись в диагностике заболевания» (однако диагноз осмотрительно не назвал).

Калиниченко заметил, что ход лечения — «на контроле Министерства здравоохранения РФ».

Заместитель главного врача Анатолий Калиниченко вышел к прессе. Фото Георгий Бородянский / «Новая газета»

«Пока нельзя поставить диагноз со стопроцентной уверенностью, — говорят в областном минздраве, — точный диагноз будет известен в четверг».

Пресс-секретарь Навального, однако, уверена, что это — токсическое отравление, что подтверждает название отделения, в котором лежит Алексей.

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На выходе из больницы глава областного ГУИП (Главного управления по информационной политике) Ярослав Лесовский сказал корреспонденту «Новой» доверительно: «Даже если медики знают диагноз и причины заболевания, закон не позволяет им это разглашать. А состояние… сам понимаешь: мужик лежит под ИВЛ без сознания».

Георгий Бородянский

специально для «Новой»

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