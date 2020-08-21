Самоизоляцию для пожилых решили отменить в Подмосковье

21.08.2020, 5:08, Новости дня

В Подмосковье решили отменить режим самоизоляции для людей старше 65 лет, соответствующий указ подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Согласно указу, снимается режим самоизоляции для людей от 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, сообщается в Telegram-канале «Воробьев Live». Это ограничение будет отменено 24 августа.

Также работа вузов и образовательных организаций профессионального образования будет осуществляться с соблюдением методических рекомендаций главного санитарного врача России.

Ранее сообщалось, что вакцинировать от COVID в Московской области будут в первую очередь медиков, педагогов, людей старшего поколения и находящихся в зоне риска.