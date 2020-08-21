В Москве проходит акция в поддержку Навального. На ней уже начались задержания

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21.08.2020, 5:07, Новости дня

В Москве у здания Федеральной службы безопасности на Лубянке начался пикет в поддержку оппозиционера Алексея Навального, госпитализированного в Омске. Об этом сообщает “Дождь”.

По данным журналистов, как минимум шесть участников пикета уже задержали правоохранители. Двух человек задержали после того, как они начали кричать “Навальный!”. Также задержаны мужчина, стоявший с одиночным пикетом, и женщина, которая села отдохнуть на клумбу возле автозака.

“Дождь” отмечает, что акция в поддержку Навального также проходит в Санкт-Петербурге, ее организовали активисты правозащитной группы “Весна”.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Утром пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что он находится в коме. Позже в больнице проинформировали, что состояние Навального удалось стабилизировать.

По данным СМИ, врачи поставили российскому оппозиционеру предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Врач Навального заявил о планах перевезти его в Германию.

Команда оппозиционера обратилась к властям РФ с просьбой содействовать его транспортировке в один из токсикологических центров Европы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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