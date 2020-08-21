 

Ким Чен Ын передал часть полномочий сестре и ряду чиновников – СМИ

21.08.2020, 5:07, Новости дня

Северокорейский лидер Ким Чен Ын передал часть полномочий своим помощникам, в том числе своей сестре Ким Е Чжон. Об этом со ссылкой на информацию разведки сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Ким Е Чжон, которая занимает пост первого заместителя заведующего организационно-инструкторским отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи, теперь ответственна за отношения КНДР с Южной Кореей и США.  

Агентство отмечает, что сестра лидера Северной Кореи фактически стала вторым человеком в государстве, но преемника он еще не выбрал.

Также некоторыми полномочиями был наделен ряд северокорейских чиновников.

Такие шаги были предприняты, чтобы “снять стресс” с Ким Чен Ына и предотвратить возложение на него вины в случае неудач, отметили в разведке.

Ким Е Чжон – младшая сестра Ким Чен Ына. Она нередко сопровождала брата на мероприятиях, но впервые была официально упомянута в северокорейских новостях в марте 2014 года, когда была рядом с Ким Чен Ыном на голосовании в Верховное народное собрание КНДР. В октябре того же года, пока Ын проходил лечение, его сестра исполняла обязанности главы государства.

По информации Reuters, в 2017 году министерство финансов США внесло младшую сестру лидера КНДР, наряду с другими северокорейскими чиновниками, в свой санкционный “черный список” из-за обвинений в “тяжких нарушениях прав человека и цензуре”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Мнения: Триумф Путина

01.08 / Минэкономразвития отреагировало на слухи о «новом налоге»

20.08 / Яхту «Дома-2» на Сейшелах обокрали на 30 млн рублей

04.08 / Американская военная база в Греции угрожает турецким проливам

13.07 / Рогозин заявил о намерении США создать аналог НАТО в космосе

10.07 / Кулеба: Наша цель – $5 млрд товарооборота со странами АСЕАН

21.07 / Минобороны заказало универсальный двигатель для Су-27, Су-30 и Су-35

29.07 / Деятельность сторонников ИГ пресекли в Петербурге

04.07 / Independent – Меркель развеяла упреки в лицемерии, появившись на публике в маске

01.07 / 1 июля в России – основной день голосования по поправкам в Конституцию, участки открыты до 20:00

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска