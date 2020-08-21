 

VOAэкспресс 20 августа 2020

21.08.2020, 4:49, Новости дня

Алексей Навальный
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты следят за развитием ситуации с российским оппозиционером и основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным. В настоящее время Навальный находится в реанимации одной из больниц Омска. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказала о подозрениях, что оппозиционер был отравлен

Ранее правозащитная организация Amnesty International потребовала, чтобы российские власти полностью расследовали обстоятельства неожиданного и резкого ухудшения состояния здоровья Навального и позволили ему немедленно пройти диагностику и лечение у врачей, которым доверяет его семья.

Также российский оппозиционер, председатель совета Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза в интервью Русской службе «Голоса Америки» заявил, что случаи его отравлений в 2015 и 2017 годах очень похожи на то, что произошло с Алексеем Навальным

Стив Бэннон
Бывшего советника президента Дональда Трампа Стива Бэннона обвиняют в заговоре с целью совершения электронного мошенничества в связи с кампанией по сбору средств в поддержку строительства обещанной Трампом пограничной стены между США и Мексикой.

Беларусь
Белорусский писатель Виктор Мартинович в интервью «Голосу Америки» — о настроениях последних нескольких дней, о том, почему он не пошел в Координационный совет и о перспективах мирного протеста

Ранее Евросоюз признал выборы в Беларуси нелегитимными. Эксперты поделились своим мнением о том, что это значит для Лукашенко.

Коронавирус
Несмотря на большое число зарегистрированных случаев #COVID19 в США (на данный момент – 5,57 млн), далеко не все американцы заявили о готовности сделать прививку от коронавируса, если бы она уже была создана. Как свидетельствуют результаты опроса службы #Gallup, о своем нежелании пройти вакцинацию заявили 35% американцев.

➡️ Тогда как о желании сделать прививку заявили 81% сторонников Демократической партии, лишь 47% республиканцев дали такой же ответ. Наиболее охотно вакцинацию хотели бы пройти американцы в возрасте 18-29 лет (76%) и люди старше 65 (70%). Те, кто находятся в возрастной группе от 30 до 64 лет, относятся к вакцинации с бо́льшим недоверием: среди них данный показатель варьируется от 59% до 64%.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Детский омбудсмен прояснила ситуацию с оставленным в ломбарде ребенком

24.07 / Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Армении и Азербайджана

26.07 / В Украине за сутки выявили более 900 новых случаев COVID-19

27.06 / Выпускам вузов предложили сервис по поиску работы

06.08 / France 24 – Париж ужесточает масочный режим в общественных местах даже на улице

25.06 / Daily Mail – Мадонна назвала Трампа нацистом и социопатом

05.08 / Загрызших ребенка в Сочи медведей застрелили

02.07 / Алонсо может заменить Риккардо в Renault уже в нынешнем сезоне

30.07 / Российским танкам повысили бронебойность

24.06 / Зрителям парада на Красной площади показали пролет камеры через дуло танка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска