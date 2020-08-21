 

Байден выступит с программной речью на съезде Демократической партии

21.08.2020, 4:49, Новости дня

В четверг вечером Джо Байден официально станет кандидатом от Демократической партии на пост президента США. Сегодня Байден выступит с речью, в которой изложит свое видение развития страны и заявит о намерении победить действующего президента Дональда Трампа на выборах 3 ноября.

Речь Байдена на четвертом и заключительном вечере Национального съезда Демократической партии прозвучит после почти 50 лет пребывания на государственных должностях и двух неудачных попыток занять Белый дом в 1988 и 2008 годах.

Выступление станет кульминацией партийного съезда, который проходит практически в виртуальном режиме из-за пандемии коронавируса. На съезде присутствовали некоторые из самых видных деятелей партии и даже некоторые известные республиканцы, которые одобрили кандидатуру Байдена в видео-выступлениях и обратились с настоятельными призывами к избирателям положить конец тому, что они называют «хаотичным президентством» Трампа.

77-летний бывший сенатор и вице-президент администрации Барака Обамы выступит с речью в центре мероприятий в своем родном городе Уилмингтон, штат Делавэр. Хотя центр будет в основном пуст, речь Байдена будет произнесена перед самой большой аудиторией за последние месяцы, поскольку пандемия вынудила его еще в марте отказаться от массовых акций в ходе предвыборной кампании.

И сегодня же, выступая в ходе предвыборной акции в Пенсильвании, Дональд Трамп подверг жесткой критике своего соперника-демократа Джо Байдена.

«Байден поддержал все сфальсифицированные атаки на рабочих Пенсильвании», – сказал Трамп, имея в виду Североамериканское соглашение о свободной торговле, которое нынешний президент заменил на другой торговый договор между США, Канадой и Мексикой, а также вступление Китая во Всемирную торговую организацию, которое ускорило экономический рост КНР, и «нелепое» Парижское климатическое соглашение, от которого отказалась администрация Трампа.

Глава Белого дома также обвинил Байдена в стремлении объявить вне закона американскую нефть, уголь и природный газ и открыть границы США во время пандемии.



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