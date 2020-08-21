 

МИД оценил размещение американских ракет в Азии

21.08.2020, 4:48, Новости дня

Стремление США разместить в Азии ракеты средней и малой дальности направлено против Китая и может дестабилизировать ситуацию как в регионе, так и в мире в целом, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Полагаем, это дестабилизирующая мера с точки зрения международной и региональной безопасности. Несомненно, появление новых американских ракетных средств в регионе спровоцировало бы опасный виток гонки вооружений – снова. Вынуждены также учитывать, что такие вооружения создавали бы дополнительные ракетные риски и для нашей территории, включая объекты стратегического значения, что потребует принятия необходимых мер реагирования», – передает слова Захаровой РИА «Новости».

Ранее в Пентагоне заявили, что США намерены развертывать крылатые ядерные ракеты морского базирования для сдерживания России.

Напомним, 2 августа 2019 года Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения.

В МИД РФ подчеркивали, что за год, прошедший с момента выхода США из ДРСМД, угрозы для глобальной стабильности и безопасности значительно возросли.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 67 человек

09.08 / НАБУ и САП подтвердили фейковость дела “Роттердам плюс” – экс-глава НКРЭКУ Вовк

19.07 / Times – «тайные жертвы коронавируса» — пандемия отразилась не только на физическом, но и на психическом здоровье британцев

31.07 / США оценили успехи РФ и Китая в совершенствовании ядерного потенциала

18.08 / После встречи с Лукашенко задержали трех работников Минского завода колесных тягачей

06.07 / Смолий рассказал, действовал ли Зеленский в интересах Коломойского

24.07 / Азербайджанский политолог объяснил бойкот армянских товаров в торговых сетях в России

03.07 / “Подрыв боеготовности и возможная утечка секретной информации”. Министр обороны прокомментировал изъятие следователями ГБР приборов из частей ПВО

19.07 / Walt Disney поддержала бойкот Facebook

17.07 / Обнаружен самый ранний симптом коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска