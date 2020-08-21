Мнение: Кто такая Камала Харрис

21.08.2020, 4:31, Разное

О возможном вице-президенте США.

Кто такая Камала Харрис

Хиллари Клинтон и Берни Сандерс быстро поддержали Камалу Харисс как кандидата в вице президенты – у демпартии тут явный консенсус.

И корпоративные СМИ и тузы демпартии восхваляли ее проведение дебатов 26-27 июня в Майями где она набросилась на Байдена за его слова о подвозке автобусами школьников для десегрегации, и за то, что он сотрудничал с сегрегационистами-демократами в сенате США. Её рейтинг и пожертвования ей резко выросли, в Калифорнии на этой неделе она даже заняла первое место по опросу избирателей.

Харрис, как и остальные кандидаты от демократов, пытается изобразить из себя прогрессивную альтернативу Трампу, а заодно «золотую середину» между «умеренным» Байденом и «левыми» Сандерсом и Уоррен – то есть сочетание «избираемости» Байдена и утверждением, что как бывший прокурор, она будет активно бросать вызов Трампу

Но с точки зрения правящего класса США ее главный козырь – история безжалостного деятеля как на ниве уголовного правосудия, так и национальной безопасности. Она 6 лет была окружным прокурором в Сан-Франциско, а потом генпрокурором штата Калифорния, прежде чем пройти в сенат.

Главы демпартии в сенате сразу стали давать ей лакомые посты – включая в комитеты по бюджету, национальной безопасности и правосудия. Самым показательным было назначение в комитет по разведке в 2017 году – единственный случай, когда новичка в сенате поставили на такой важный пост, и признак того, что и верхушка демпартии и военно-разведывательный аппарат считает ее «надежной».И Харрис оправдала это доверие, нападая на Трампа и требуя его импичмента не за реальные нарушения конституции, а за то, что он агент Москвы.

Харрис начала политическую карьеру в 1980 – заместителем окружного прокурора в округе Аламеда, куда входит город Окленд, а потом на другом берегу залива на той должности в Сан-Франциско в 1998. Она быстро завязала связи в верхах, вошла в элитные круги и находила покровителей вроде нефтяной наследницы Ванессы Гетти. Некоторое время она встречалась с тогдашним спикером калифорнийского Собрания Вилли Брауном, которые потом стал мэром Сан-Франциско, который продвигал ее политическую карьеру и финансовые интересы.

К 2003 году, когда она решила попытаться сесть на место генерального прокурора Сан-Франциско Теренса Халлинана, то смогла потратить на выборы вдвое больше него, такую сумму, что комиссия по этике наложила на нее рекордный штраф за нарушение городского закона о финансировании выборов. Халлинан был бывший адвокат со связами в радикальных кругах – его отец в 1952 году был кандидатом в президенты от Прогрессивной партии, и против него были большой бизнес, полицейские союзы, и газета San Francisco Chronicle, поместившая передовицу «Харрис – за закон и порядок!».

Через 6 лет Харрис единогласно поддержала демпартия на пост генпрокурора штата. И как городской прокурор, и как глава правоохранительных органов крупнейшего штата США, Харрис стала известна приверженностью «закону и порядку». Она гордилась высоким уровнем обвинительных приговоров, часто достигнутых с полным пренебрежением этикой правоприменения. Приговоры по тяжким преступлениям при ней выросли с 52% в 2003 до 67% в 2006.

Рост обвинительных приговоров, однако, был результатом явного должностного преступления Харрис и ее подручными. В 2012 году судья Верховного суда Энн-Кристин Массуло вынесла приговор, что прокуратура нарушает права подсудимых, скрывая от них информацию о нечистоплотном лаборанте-технике в лаборатории криминалистики, который крал наркотики и фальсифицировал отчеты. (Всего по этому приговору были закрыты дела на около 600 человек).

Генпрокурор штата Харрис всячески защищала тюремную систему штата против решений судов, которые клеймили их переполненность и жестокое обращение с заключенными как анти-конституционное «жестокое и необычное наказание» Она старалась прекратить надзор федерального суда над тюрьмами штата, а позднее оправдывала свои действия циничным: «как главный правоохранитель штата, я имею клиента (штат) и не могу его выбирать». В 2015 году Харрис пыталась добиться отмены решения суда о том, что законы штата о смертной казни «жестокие и необычные», опять оправдывая это тем, что она «защищает клиента» (а не высказывает личное мнение).

При этом Харрис изображает себя как кандидата, который «использовал свою власть прокурора с чувством справедливости, перспективы и опыта». Другого мнения придерживается Лара Базелон – бывшая директор «Проекта Невиновность» (проверки ДНК осужденных, в результате которых в штате почти 700 человек были признаны невинно осужденными с 1989 года) юридического факультета в Лос-Анжелесе, которая написала в авторской колонке в New York Times: «Раз за разом, когда прогрессивные силы просили ее согласиться на реформы уголовного правосудия – как окружного прокурора и затем как генпрокурора штата, миссис Харрис выступала против или молчала.»

Как кандидат, Харрис иногда поддерживает «левые» идеи, но обязательно берет свои слова обратно на следующий день. Так было с призывом Сандерса к «Medicare для всех», когда она дважды отказывалась от своих слов по вопросу о прекращении частного медицинского страхования в пользу общегосударственной системы.Когда Трамп провел через сенат финансирование (4,6 миллиардов долларов) на места заключения для мигрантов на границе США с Мексики, Харрис, как и прочие кандидаты в кандидаты от демпарии, не пришла на заседание.

И, наконец, «левая» Харрис – мультимиллионерша. С мужем – богатым юристом – она получила в 2018 году 1 884 319 долларов дохода – то есть входит в 0,1% самых богатых американцев. Харрис получила 157 352 как сенатор и 320 125 за книгу о том, как она выдвигалась в кандидаты в президенты США.

Дан Конвэй

Сокращенный перевод с английского

https://www.wsws.org/en/articles/2020/08/12/intro-a12.html – цинк

* * *

И вот еще забавная истерика на тему того, что кандидаты в президенты открыто врут на дебатах.

Никогда такого не было и вот опять.

"Это были дебаты"

После того как Джо Байден выдвинул кандидатуру Камалы Харрис на пост вице-президента, отношения между этими двумя стали очень тёплыми; а ведь совсем недавно Харрис намекала, что Байден расист, и говорила, что верит женщинам, обвинившим его в сексуальных домогательствах, напоминает Daily Wire. Когда саму Харрис спросили о прежней риторике в адрес Байдена, она заявила, что это были всего лишь дебаты.

КАМАЛА ХАРРИС, сенатор США: Это мы сейчас адресуем вице-президенту Байдену…

SIMON & GARFUNKEL: Здравствуй, тьма, мой старый друг…

Она появилась в передаче Стивена Кольбера. Опять-таки, люди вроде Стивена Кольбера очень дотошно берут интервью!

СТИВЕН КОЛЬБЕР, комик: А теперь вы как будто бы закорешились?

Стиввен Кольбер спросил её: «Помните, вы называли человека, вместе с которым сейчас баллотируетесь, расистом, который, возможно, ещё и насильник? Помните то время? Немного неловко, да? Вы на публике, и вы говорите: «Может быть, он виновен в сексуальных домогательствах… Может быть, это нападение сексуального характера… Не знаю…» Помните, как вы говорили, что он помешает маленьким девочкам вроде вас ходить в школу?»

И Камала Харрис такая… (Безумный смех.) Она смеётся своим неприятным смехом, а потом прямо признаёт, что она просто беспардонная лгунья. Вот Стивен Кольбер… Даже Кольбер понял, что это конфуз: по сути, вы просто признаёте, что вы ужасный политик, который много врёт. Вот тот неловкий момент, который СМИ совершенно забудут уже через пять секунд.

СТИВЕН КОЛЬБЕР: Как вы перешли от такого ярого противостояния на столь фундаментальных для вас принципах… Теперь вы как будто бы закорешились?

КАМАЛА ХАРРИС: Это были дебаты! (Смех.)

СТИВЕН КОЛЬБЕР: Но ведь не все наносили такие удары, как вы. Даже…

КАМАЛА ХАРРИС: Это были дебаты! (Смех.)

СТИВЕН КОЛЬБЕР: То есть вы это не всерьёз?

КАМАЛА ХАРРИС: Это были дебаты! Вся причина… Буквально… Это были дебаты, это так и называлось.

Ха-ха-ха! Примерила на себя вот это лицо Сизара Ромеро* — и полный вперёд! Это были дебаты! То есть я беспардонно лгала! Я лгала!

Некоторые из нас ещё тогда говорили, что она лжёт, что она не поддерживает принудительную перевозку школьников, она просто нападает на Джо Байдена. И нам отвечали: «Нет! Была такая маленькая девочка, которая жила в районе Беркли, а Джо Байден чуть не лишил её возможности ходить в интегрированную школу. Она искренняя, она настоящая, она по собственному опыту знает, как тяжело живётся цветным в США — и всё из-за таких, как Джо Байден!» Помните? Помните это время?

А теперь она говорит в передаче Кольбера: «Я просто лгала. Я просто лгала». (Безумный смех.)

Невероятно, да? Правда, ну не удивительно ли? Ей даже не приходится придумывать правдоподобное объяснение тому, как она перешла от вопросов о том, насильник Байден или расист, к тому, что Байден — самое лучшее, что появилось после нарезного хлеба, я его так люблю… И, кстати, вот тебе твой отравленный чай, Джо**.

Невероятно, да? Как она перешла от того, что «Джо Байден — худший из всех, кого я встречала», к тому, что «Джо Байден — самый замечательный и чудесный, самый добрый из знакомых мне людей»? Марионеточный кандидат. Я помню… И вот она открыто признаёт, что просто лгала, потому что это были дебаты. Разве в это можно поверить?Как ей это сошло с рук? Как? Как ей это сошло с рук? И вы знаете ответ. Дело в том, что СМИ это совершенно безразлично. Те же самые люди, которые день за днём называют Трампа лжецом и совершенно правильно призывают его к ответу, когда он сделает что-то не то, а иногда и несправедливо обвиняют его, когда он ничего особенно плохого не сделал, будут притворяться, что вот этого никогда не было. Они будут делать вид, будто это нормально, что Джо Байден прячется в подвале и говорит с (рэпером. — ИноТВ) Карди Би, но не с журналистами. И что это нормально, когда Камала Харрис в эфире национального телевидения открыто признаёт себя беспардонной лгуньей. Мол, на дебатах можно говорить всё что угодно! Совершенно невероятно!

Просто на заметку: когда СМИ бесконечно твердят о почте США и о несуществующем почтовом скандале, при этом игнорируя тот факт, что Камала Харрис только что разоблачила себя как человека, говорящего неприкрытую ложь о собственном партнёре на выборах, осознайте, что мы живём во вселенной, где правда не имеет значения. Всё, что имеет значение, это подача информации . А мы все должны продолжать верить, верить, слушать и верить. Джо Байден — прекрасный кандидат, он не потерял хватку. А Камала Харрис настоящая, чудесная, совершенно честная с тобой, американский народ.

Дата выхода в эфир 17 августа 2020 года.

https://russian.rt.com/inotv/2020-08-18/Daily-Wire-kandidat-v-vice-prezidenti – цинк

В 2020-м он уловил самую суть.

Вот такой чудесный кандидат, который, если Байден откинет копыта, может и президентом США стать. Набрав 1% на праймериз и назвав своего партнера по выборам расистом и обвинив в домогательствах.

В общем, выборы там будут веселыми.

PS. И да, в виде вишенки на торте.



В 2016-м году она была "первой индианкой" ставшей сенатором США.

В 2020-м году она уже "первая чернокожая женщина" идущая в вице-президенты.

PS2. Кстати, по опросам у Агента Дональда дела с рейтингами пошли на поправку. Явно работа русских хакеров.

Кроме того, Трамп, как и ожидалось, начал в своем Твиттере раскручивать пленки Деркача, которые будут одним из основных орудий против Байдена. Разумеется Трампа сразу обвинили в том, что он транслирует русскую пропаганду и дезинформацию, чтобы опорочить Байдена. И этом на фоне очередных признаний исполнителей из ФБР, согласно которым все дело Рашагейта изначально было сфальсифицировано, чтобы оболгать Трампа.