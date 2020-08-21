Мнение: Никто не хотел убивать

21.08.2020, 4:22, Разное



Пригожин и Миллер

Исходя из всего, что сообщили об обстоятельствах отравления, наиболее правдоподобной представляется версия “розыгрыша”. Это вполне в духе правящей ОПГ, такой шансонно-криминальный постмодернизм.

Идея такая: они, скорее всего, не хотели убивать (хотели бы убить – убили бы, ядов достаточно). Я просто представляю себе такую породу людей – это такие недоучившиеся очкарики, сумевшие разбогатеть и дорваться до власти, но сохранившие жуткий комплекс неполноценности троечника. Они не хотели убивать – хотели опустить и поглумиться. “Пошутить”. Потом, они ж считают себя ровней Навальному: “ты снимаешь порочащие нас ролики, глумишься над нами, их комментируя? Ну так и мы снимем про тебя ролик – такой, что ты почувствуешь себя в нашей шкуре! И поглумимся над тобой уже мы – так, что на тебя все будут пальцами показывать! Аха-ха-ха!!”

И придумали “план” “Как нам подставить Навального, чтобы снять про него ролик”. С их точки зрения – гениальный. Надо, мол, подсыпать ему определенный наркотик – чтобы он где-нибудь на людях начал вести себя неадекватно, “как обдолбанный торчок”: смеяться, видеть галлюцинации, полностью растормозиться, возможно, приставать к девушкам, орать песни и т.д. “А мы все это заснимем на видео и выложим в интернет, как бы от имени какого-нибудь простого пассажира – смотрите, что этот ваш Навальный выделывает! Да он же торчок! Да ведь он уже неадекватный, да он настоящая скотина, с утра обдолбался! Будет знать, как выставлять уважаемых людей ворами и дураками!”

Представляю, как эти люди (какие-нибудь пригожины) заранее УССЫВАЛИСЬ, еще только представляя себе, как здорово они Навального подставят!

Но мы уже поняли еще по мишкиным-чепигам, что грань между спецслужбами и гопниками “с раёна” в РФ размылась почти до полного исчезновения – причем это не гопники стали как спецура, а наоборот – спецура как гопники, с тем же уровнем интеллекта, тщательности и аккуратности.

В общем, скоты мало того, что придумали какую-то идиотскую “операцию НаркоНавальный”, вместо того чтобы заниматься своим прямым делом (поднимать сельское хозяйство нечерноземья личным физическим трудом); они еще и к тому же НЕ РАССЧИТАЛИ ДОЗУ.

Исполнители “розыгрыша” всыпали, вкололи или еще каким-то хреном распылили перед Навальным свой “наркотик” в такой дозе, что он сыграл не как “вещество, искажающее сознание”, а как вещество, сознания лишающее. Как ЯД, словом. Не зря еще средневековый врач Парацельс говорил: “Всё яд, и всё – лекарство; а разница лишь в дозе”.

Дикий абсурд ситуации в том, что нами сейчас правят даже не какие-то идейные убийцы; нами правят примитивные как гориллы гопники, которые просто окончательно потеряли берега от сознания своего всемогущества в “этой стране”. Нероновщина в чистом виде, “как пожелаем, так и сделаем”. Вся жизнь – один сплошной Розыгрыш. Но у людей без юмора и шутки – убийственные.

Дети, по сути. Злые, избалованные и испорченные дети. Из тех, которые и дом сожгут, просто играя со спичками.