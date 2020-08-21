Позывной «Зульфикар»

21.08.2020, 4:05, Разное

Спецтрибунал ООН назвал виновного в гибели премьера Ливана через 15 лет после теракта в Бейруте.

Решение спецтрибунала ООН по расследованию убийства премьер-министра Ливана Рафика Харири должно было состояться еще 7 августа, однако его перенесли из-за страшного взрыва в порту, который на многие недели заглушил все другие новости, касающиеся Ливана.

Рафик Харири. Фото: Людмила Пахомова / ИТАР-ТАСС

Харири, бывший премьер-министр Ливана, готовившийся к новым выборам, погиб в результате террористической атаки в Бейруте 14 февраля 2005 года. В его кортеж въехал грузовик, начиненный тонной взрывчатки, вместе с Харири погиб еще 21 человек. Вердикт Специального трибунала по Ливану (STL) — международного суда, базирующегося в Гааге, вынесен спустя более чем 15 лет после взрыва.

Убийство Рафика Харири имело колоссальные последствия для всего Ближнего Востока. Сирийские вооруженные силы, которые дислоцировались в Ливане более 40 лет, были вынуждены уйти из страны из-за начавшихся массовых протестов. Харири проводил последовательную антисирийскую политику, и многие ливанцы обвиняли Дамаск в его убийстве. На улицах ливанских городов шли непрекращающиеся митинги. Режим Асада отступил, хотя и сирийцы, и «Хезболла» отрицали причастность к убийству.

Обвинения в организации и реализации нападения были предъявлены четверым членам поддерживаемой Ираном ливанской политической партии и боевой группировки «Хезболла» (которая также является союзницей сирийского режима). При этом сама группировка отрицала собственную причастность.

Четверо обвиняемых — Салим Айяш, Асад Сабра, Хасан Онейси и Хасан Хабиб Мери — предстали перед судом заочно, поскольку «Хезболла» отказалась раскрыть их местонахождение.

Похороны Харири. Фото: AP / ТАСС

Первоначально в качестве подозреваемых проходили пятеро членов «Хезболлы». Кроме означенных четверых, перед судом должен был также предстать один из высших военных командиров группировки Мустафа Бадреддин (боевой позывной — «Зульфикар», по имени меча имама Али, основоположника шиитской ветви ислама). Однако его уголовное преследование было прекращено, поскольку он был убит в Сирии в 2016 году. При этом у многих ливанцев есть существенные сомнения касательно его смерти: труп Бадреддина так и не был предъявлен, не были проведены ни независимый анализ ДНК, ни вскрытие. С его смертью была потеряна единственная прочная связь, доказывающая причастность «Хезболлы» и сирийского режима к убийству Харири.

Очевидно было, что операция такого масштаба не могла быть делом рук бандитской группы из пятерых членов проиранского вооруженного формирования. Правительство Ливана в то время находилось под полным контролем «Хезболлы». Например, первый шаг, который сделал тогдашний министр внутренних дел и давний союзник режима Асада Сулейман Тони Франжье в расследовании преступления, был таков:

он приказал засыпать образовавшуюся в результате взрыва воронку, уничтожив тем самым важнейшее доказательство по делу.

Воронка на месте убийства Харири. Фото: AP / ТАСС

Однако, несмотря на кажущуюся очевидность исхода процесса в Гааге, судьи приняли решение, которое удовлетворило далеко не всех в Ливане. Суд признал виновным одного-единственного фигуранта дела.

Этим единственным осужденным оказался Салим Айяш, ливанец с американским гражданством. Высокопоставленный участник «Хезболлы» и полевой командир, он родился в ливанском городе Харуф 10 ноября 1963 года.

Салим Айяш

Согласно материалам дела, Айяш находился на постоянной связи с Мустафой Бадреддином. Как установило следствие, Айяш непосредственно планировал атаку, отслеживал объект, траекторию и график его передвижений. Он же и реализовал нападение. Установлено, что Айяш общался с Бадреддином и после убийства Харири.

В качестве доказательств по делу следствие использовало геолокацию мобильных телефонов обвиняемых, именно так удалось установить, что они следили за перемещениями Харири в течение нескольких месяцев, предшествовавших нападению. После взрыва телефоны «погасли».

Капитан полиции Виссама Эйд, который собрал эти доказательства, был убит при таинственных обстоятельствах. Расследование этого дела превратилось в «висяк».

И вот спустя 15 лет после громкого убийства спецтрибунал по Ливану однозначно отметил невиновность «Хезболлы» и сирийского режима. «Судебная палата считает, что Сирия и « Хезболла» могли иметь мотивы к устранению Харири и некоторых его политических союзников, — сказал собравшимся председательствующий судья Дэвид Ре. — Однако нет никаких доказательств того, что руководство «Хезболлы» было причастно к убийству Харири, и нет прямых доказательств причастности Сирии к этому».

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На судебном заседании присутствовал сын Рафика Харири, Саад Харири, до недавнего времени также премьер-министр. После оглашения приговора он сказал: «Ливанцы, которые вышли на улицы сотнями тысяч после террористического убийства, требовали правды и справедливости. Истина известна всем нам сегодня».

Постановление об аресте Айяша, ныне заочно осужденного, было выпущено еще в 2012 году, однако так и не было реализовано: его местонахождение не было известно ливанскому правительству, а «Хезболла» отказалась выдавать его следствию. Между тем в его родном городе Харуф в южном Ливане после оглашения приговора были вывешены знамена с его фотографией, флагом «Хезболлы» и надписью «Люди Харуфа гордятся своим сыном Салимом Айяшом».

Вадих Эль-Хайек

специально для «Новой газеты»