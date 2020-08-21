 

Советник Трампа по нацбезопасности обеспокоен возможным отравлением Навального

21.08.2020, 3:28, Новости дня

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил в четверг, что предполагаемое отравление оппонента Кремля Алексея Навального вызывает у Белого дома серьезную обеспокоенность и может повлиять на отношения между США и Россией.

«Он очень смелый человек. Он очень смелый политик, который противостоял [Владимиру] Путину внутри России, и мы мыслями и молитвами – с ним и его семьей», – сказал О’Брайен в интервью телеканалу Fox News.

«Это чрезвычайно беспокоит, и если за этим стояли российские [власти] … это то, что мы собираемся учитывать в наших дальнейших действиях с россиянами», – подчеркнул О’Брайен.

Днем в четверг Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста, касающийся возможного отравления Алексея Навального, сказал, что США изучают поступающие сообщения и следят за развитием событий.

Российский оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный находится сейчас в реанимации одной из больниц Омска после токсического отравления.

Правозащитная организация Amnesty International потребовала, чтобы российские власти полностью расследовали обстоятельства неожиданного и резкого ухудшения состояния здоровья Навального, и позволили ему немедленно пройти диагностику и лечение у врачей, которым доверяет его семья.



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