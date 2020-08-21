Сенатор Кардин призвал российские власти расследовать инцидент с Навальным

21.08.2020, 3:28, Новости дня

Сенатор-демократ от Мэриленда Бен Кардин, разработавший «Закон Магнитского», в четверг по просьбе Русской службы «Голоса Америки» прокомментировал инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который находится в одной из больниц Омска в состоянии комы после предполагаемого отравления.

«Сегодняшние новости о тяжелом заболевании Алексея Навального с подозрениями на отравление вызывают крайнее беспокойство. То, что нападения, отравления и другие атаки на представителей российской оппозиции, журналистов и сторонников демократии совершаются по одной схеме, подчеркивает растущие угрозы гражданскому обществу, правам человека и свободе СМИ в России», – заявил Бен Кардин.

«Я призываю российские власти расследовать этот инцидент и привлечь к ответственности виновных. Эти события также подчеркивают критическую важность наблюдения Конгресса за происходящим в России», – подчеркнул сенатор в своем комментарии для «Голоса Америки».

Ранее о том, что основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный находится в реанимации одной из больниц Омска после токсического отравления, сообщила в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Политика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а в больницу по требованию сотрудников его штаба вызвали полицию.

Алексей Навальный авиарейсом возвращался в Москву из Томска после поездки по Сибири, где он, как сообщают в соцсетях его сторонники, собирал материал для расследования деятельности депутатов из «Единой России». В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. Отвечая на вопрос Русской службы «Голоса Америки», Ярмыш пояснила, что, по ее мнению, отравляющее вещество Алексею Навальному могли дать в аэропорту Томска.