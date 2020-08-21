Мнение: Основная версия: Навальный переборщил с галлюциногенами.

21.08.2020, 3:25, Разное

Фото Reuters

Вот пришла очередная (их уже больше десятка) новость от ТАСС, где выдвигается версия отравления Навального:

Ранее источник ТАСС сообщил, что правоохранительные органы пока не рассматривают версию об умышленном отравлении Навального. По словам собеседника, при поступлении в больницу ему был поставлен предварительный диагноз “острое отравление психодислептиками“. Собеседник агентства не исключил, что он мог что-то выпить или принять самостоятельно.

Представил подобную новость, если бы там не фигурировал Навальный:

Вася Пупкин отравился грибами, которые по версии следствия выращивал сам, на своём приусадебном участке.

А тут ласково так и нейтрально — «психодислептиками». Сказали бы просто и по русски — галлюциногенами. И посоветовали бы Лёше покупать дурь только у проверенных поставщиков, а не у кого попало в Томске. И желательно проверять маркировку защищающую от подделок при покупке.

Добавлю от себя. Очень похоже, что привезённые из Москвы «психодислептики» неожиданно закончились. И Навальный приобрёл что попало в Томске. Результат на лицо. И тут вспоминается Ющенко с его щербатой… лицом. Из которого потом раздули международный скандал.

И просто в дополнение под катом

После статьи об отравлении Навального, ко мне в комментарии, как обычно, пришёл мой любимый и заклятый комментатор asparagus66 с эдаким ехидненьким, по его мнению, комментарием:

А почему вы не делаете намеки на виновника? На авторитарный таксать режим. Непорядок

На что я ответил, что подозревать можно кого угодно, но только не режим. С тем как они (режим) нянчились и как его (Алексея) лелеяли и следили за его омаровой диетой. И делать из Алексея мученика режима типа Магнитского, ну это уж совсем глупость, как по мне.

На секунду представил «список Навального» в санкциях США.

В любом случае, надеюсь что всё обойдётся и Алексей поправится. Я зла не желаю никому и никогда.