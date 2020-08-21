Мнение: О тайном бегстве Лукашенко

21.08.2020, 3:19, Разное



Фото © TUT.by.

Прошла информация, что последний диктатор Европы, как его окрестили западные СМИ, действующий президент Беларуси Александр #Лукашенко – всё!

Да, из не самого надёжного и авторитетного источника. Да, со множеством оговорок и допущений. Да, совершенно извне самой Беларуси. Но…

Но зато, как уверенно рассуждает автор, российский либерал Владислав Иноземцев, что Александр Лукашенко уже совершил все возможные ошибки, пролетел мимо всех возможных развилок, наступил на все возможные грабли. И теперь его и его семьи дальнейшая судьба – это… путь изгнанников, которые столкнутся с серьёзными ограничениями самого разного свойства. Потому что практически наверняка в отношении него будут выдвинуты обвинения в уголовных преступлениях как в самой Белоруссии, так и за рубежом. Это сделает его токсичным даже для России. А потому предпочтение придётся отдать тайному бегству в Китай или одну из арабских стран, где ему придется коротать остаток дней на правах почётного пленника.

Почему нет у Александра Лукашенко иных вариантов?

Ну, во-первых, потому, что белорусскому президенту не удалось сходу подавить гражданский #протест, напротив, массовые и жестокие репрессии возмутили множество аполитичных белорусов, и оппозиции удалось собрать более чем 100-тысячное шествие в Минске, а также в других городах в минувшее воскресенье. Во-вторых, во время предвыборной кампании, да и в ходе протестов значительно утрачен контроль над экономикой, разгорается стачечное движение и в трудовых коллективах вызревает реальный протестный актив, в чём-то аналогичный польской «Солидарности». А сделать с ним белорусская власть ничего не может, поскольку забастовки поддерживаются финансово как внутри страны, так и уже из-за рубежа.

В-третьих, начался постепенный уход от Лукашенко самых разных столпов режима, от силовиков до чиновников. Дело даже не в нескольких десятках милиционеров, сложивших удостоверения и снявших погоны в знак протеста. Дело в том, что на местах сейчас ни власти, ни милиция не хотят ссориться с населением и прогибаются под протестующих. Как тут, в агрогородке Лесной, где начальник местного отдела милиции, подполковник Валерий Соловьев отдал честь собравшимся на протестный митинг жителям.



Фото © TUT.by.

Многие ожидают, что такие примеры будут множиться по мере усиления внешнего и внутреннего давления на белорусские власти. Дескать, чиновники задумаются, насколько им нужен такой президент – нелегитимный, нервный, неадекватный. И побегут сдаваться, как это сделал мэр Гродно.

После чего Александр Лукашенко скорее раньше, чем позже поступит как-то вот так.

Возможно, так и будет, но…

Не прямо сейчас. Да, Александр Лукашенко получил несколько болезненных личных ударов, сначала не сумев честно победить домохозяйку, затем столкнувшись с неожиданно массовым возмущением прежде терпеливого населения, а под конец ещё и получив огромный счёт от Москвы за все свои прежние эскапады. Однако на сегодняшний день песенка первого и пока единственного президента Беларуси, как представляется, ещё не спета.

Потому что #оппозиция сама допустила все возможные ошибки, пройдясь по всем граблям российской «Белой ленты», например. Лидеры которой утопили протестный потенциал в зрелищных но бессмысленных акциях, а также в никчёмных Координационных советах и натужных внутренних спорах. В итоге те, кто на Сарова и Болотной скандировали «Мы здесь власть!», через несколько месяцев тихонько сдулись, как и их белые шарики. И кто сейчас про эту #власть вспомнит?

Проблема в том, что у белорусской оппозиции, возникшей отчасти стихийно, нет не то что плана действий, но даже идей, как действовать. Вербальное давление на Александра Лукашенко бесполезно, более того, он начал перехватывать инициативу, консолидировав сторонников и активизировав противодействие противникам, в первую очередь – лидерам стачкомов. Причём тут ресурсов и возможностей у госмашины явно больше. Бесцельные митинги, при всей их массовости, вряд ли вынудят тирана уйти добровольно, а народ весьма скоро разочаруется в мероприятиях, не достигающих никакой внятной цели (во многом из-за отсутствия оной). Индивидуальной работы с окружением диктатора тоже не видно, более того, и с чиновниками рангом помельче её что-то не заметно. Складывается впечатление, что протестное движение теряет темп и упускает инициативу. А тут ещё Москва, похоже, определилась с поддержкой своего мерзавца…

И при таких раскладах разве Лукашенко побежит?