Мнение: Есть уставы написанные кровью…

21.08.2020, 3:10, Разное

Выступление министра обороны Белоруссии Хренина перед руководством белорусских вооруженных сил.

Очень показательное прямо скажем выступление. Источник конечно помойный, но уж какой есть.

19 августа в Центральном доме офицеров состоялась встреча министра обороны Виктора Хренина с руководством структурных подразделений Минобороны, Генштаба и Вооруженных сил.

Министр выступал немногим более часа, информировал офицеров о ситуации в стране. Присутствовавшие там передали в редакцию «Нашей Нивы» аудиозапись встречи.

Выступление условно можно разделить на две части: в первой Хренин пересказал тезисы Послания Лукашенко народу и парламенту, а также выступления на митинге перед Домом правительства, а во второй части — говорил от себя.

Вот выдержки из первой части:

— Граждане страны большинством голосов поддержали Лукашенко на выборах, но в течение трех ночей, с 9 по 12 августа, предпринимались силовые попытки захвата власти, они координировались из-за рубежа. Организованные группы, вооруженные ножами, прутьями, коктейлями Молотова и фейерверками вступили в силовое противостояние. Деструктивные СМИ представляли это как силовой разгон мирных протестов, демонизируя правоохранителей.

— С 12 августа деструктивные силы перешли к новой тактике: тиражирование заявлений о непризнании результатов выборов, формирование так называемых «цепей солидарности» вдоль дорог, в основном из девушек и женщин, якобы выступающих против применения силы к участникам протестов, организация общереспубликанской забастовки на предприятиях. Призывали к перекрытию улиц, начали информационно-психологическое давление на работников силовых структур и членов избирательных комиссий.

— Для формирования мнения международного сообщества о фальсификации выборов деструктивные СМИ активно тиражируют отдельных, прежде всего западных политиков, среди которых традиционно присутствуют представители США, Польши, Литвы. Анализ показывает, что результаты выборов освещаются в негативном контексте.

— Несмотря на провокации врагов государства внутри республики, а также мощное внешнее воздействие, значительные слои не только нашей страны, а также населения Украины, поддерживают действия президента Беларуси: по результатам опроса украинского телеканала (неразборчиво) в ютубе, среди 455 тысяч подписчиков поддержал Лукашенко 91% участников. Это говорит, что рядовые жители, которые столкнулись с войной на Донбассе, понимают, к чему могут привести протесты.

— Происходит явное искажение действительности, оппозиционные СМИ искусственно завышают количество участников митингов, но скрывается, что это мизерный процент электората в населенных пунктах. В частности, оппозиционные СМИ заявляют, что якобы у стелы собралось около 200 тысяч человек, а всего по стране около полумиллиона. Давайте разберемся. Анализ снимков Воздушно-космических сил России показывает, что в самый пик сбора общая численность была не более 40 тысяч человек. Это не более 2% от всех жителей столицы. И такая картина по всем городам. — Участники шествий — это активное абсолютное меньшинство. Это те самые 10—12%, которые проголосовали за Тихановскую.

— Программа оппозиции: до конца года выход из СНГ, ЕАЭС, Союзного государства. Запрет вещания российского ТВ, замещение вещанием Литвы, Латвии, Украины. Выход из ОДКБ. Автокефалия Белорусской православной церкви, перевод системы образования на всех уровнях на белорусский язык.

— Мы, военные люди, обязаны правильно оценивать обстановку. Простым языком объяснять подчиненным, что происходит в республике, истинные цели развернутой против страны кампании.

Сегодня важно не допустить зарождения сомнений. Результаты этой работы следует рассматривать как важнейший критерий оценки профессиональной компетентности ответственных лиц по реализации государственной политики.

— Война пришла к нам в дом. Вся страна в эпицентре. Те, кто придумал цветные революции, сделали выводы из Первой и из Второй мировой войны, что такими массовыми армиями не очень успешно получается достигать целей. Тогда цель хотели достичь мощной армией, морем крови — не достигли. Наш народ выстоял, мы празднуем 75-летие Победы. Но те политтехнологи, черные головы, они не отказались от целей. Сразу после окончания войны они уже задумались, как уничтожать нас, но постепенно, без крови.

— Те санкции, которыми угрожают… Да мы выживем! Вон, посмотрите, какой урожай собирают наши хлеборобы, это позволит нам не голодать. Хлеб будет, молоко, мясо, не надо нам заграничные эти все прибамбасы. Предприятия работают, технику производим, всё, что необходимо для нормальной жизни.

— У нас у каждого есть протестный потенциал. Стоит диван дома, через два года — ай, нужно переставить в другой угол. Это протестный потенциал, политтехнологи это понимают.

— Готовятся боевики на территории Украины, идет сбор граждан.

— Те люди, которые уходят от нас, их немного. Перекрасились быстро, начинают нас грязью поливать. Те политтехнологи, которые пишут тексты Тихановской, ставят вопрос: армия, вы с народом? будете вы стрелять против народа? Нас призывают, в том числе и Тихановская, которая говорит «Не выполняйте преступные приказы». Эта женщина нас призывает к измене, нарушению закона — не выполнять приказы. Преступный он, не преступный… — мы люди военные. Государственная система не развалена, работает, президент избран.

— Пока армия не перейдет на сторону протестующих, государство развалить невозможно. Вся надежда на нас с вами. Мы не деморализованы. Надо бороться, если надо — и с оружием. За страну, за себя, за наши семьи, за тех учительниц, которые напуганы и боятся.

— Угрозы пошли некоторым офицерам. Произошел случай у военно-воздушных сил, забыл фамилию, ну неважно. На сборах пришел: «Не хочу служить, увольте меня». Началось это, как только его жене пришла эсэмэска на телефон (неразборчиво). Он пришел и забрал рапорт. Я сказал: таким офицерам выдать пистолет. Я никогда не думал, что до такого дойдет, что будем ходить с оружием в руках. И большинство людей напугано, надежда только на нас — будем защищать.

— Я говорил командирам, я оцениваю так: есть уставы, написанные кровью, есть там обязанности часового.

Сегодня армия — это часовой. И вот там написан порядок применения оружия.

Часовой при появлении нарушителя обязан подать команду: «Стой, кто идет?». Мы ее подали, мы видим, кто идет.

В уставе далее написано, что если нарушитель и дальше продолжает движение, часовой обязан дать команду: «Стой, стрелять буду!» Практически мы уже подаём эту команду, чтобы остановить дальнейшее движение нарушителя.

Но даже если после этого нарушитель продолжает движение, часовой обязан сделать предупредительный выстрел вверх. Чтобы мы не сделали выстрел на поражение.

Но если будет продолжать дальше, то мы его сделаем…

И в случае исполнения всех команд часовым, или если ему угрожает опасность, он обязан применять оружие на поражение.

Жутко не хочется этого делать, но это обязанность часового , это долг нас с вами — армии. Может, некоторые этого хотят, чтобы потом нас, меня, обвинить в геноциде против собственного народа, потому что когда применяется оружие, гибнут мирные люди.

Да, это всё понятно, да, мы, возможно, войдем в гражданскую войну, цена человеческой жизни теряет цену с каждым днем. Это ужасно. Не исключено, что может быть и военный конфликт, на сегодня это уже реальность.

Наша задача — не допустить, задача — не допустить выстрела вверх.

[Сомневающимся] лучше уйти сейчас — на команде «стой, стрелять буду». А уходить на фоне подачи последующих команд — вот это будет измена, это самый страшный человеческий порок. Когда ты смотришь в глаза, веришь, а получаешь удар в спину.