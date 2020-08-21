США ввели новые санкции против Сирии

21.08.2020, 3:08, Новости дня

Вашингтон решил ввести новые санкции в отношении граждан Сирийской арабской республики, соответствующее объявление сделало управление по контролю за иностранными активами минфина США.

Санкции вводятся против Луны аль-Шибл, 1975 года рождения, по данным госдепа, она является «медиасоветником» президента Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на американское ведомство.

Под санкции также попали Гаит Дала, Яссер Хусейн Ибрагим, Самер Исмал, Мухаммад Аммар Саати Мухаммед бин Навзад и Фади Сакр.

Американская сторона называет их причастными к нарушению прав человека, атакам против мирных жителей, коррупции и незаконному обогащению.

О подготовке новых американских санкций против Сирии ранее сообщали СМИ.

США ввели новые санкции против Сирии по «закону Цезаря», «который позволяет применение жестких экономических санкций для привлечения к ответственности режим Асада и его сторонников за их жестокие действия против граждан Сирии». Под эти санкции попали в том числе президент Сирии Башар Асад и его супруга. Кроме того, минфин США ввел санкции против сына президента Сирии.