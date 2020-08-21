 

США ввели новые санкции против Сирии

21.08.2020, 3:08, Новости дня

Вашингтон решил ввести новые санкции в отношении граждан Сирийской арабской республики, соответствующее объявление сделало управление по контролю за иностранными активами минфина США.

Санкции вводятся против Луны аль-Шибл, 1975 года рождения, по данным госдепа, она является «медиасоветником» президента Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на американское ведомство.

Под санкции также попали Гаит Дала, Яссер Хусейн Ибрагим, Самер Исмал, Мухаммад Аммар Саати Мухаммед бин Навзад и Фади Сакр.

Американская сторона называет их причастными к нарушению прав человека, атакам против мирных жителей, коррупции и незаконному обогащению.

О подготовке новых американских санкций против Сирии ранее сообщали СМИ.

США ввели новые санкции против Сирии по «закону Цезаря», «который позволяет применение жестких экономических санкций для привлечения к ответственности режим Асада и его сторонников за их жестокие действия против граждан Сирии». Под эти санкции попали в том числе президент Сирии Башар Асад и его супруга. Кроме того, минфин США ввел санкции против сына президента Сирии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / В Минске начали разгон протестующих. В ОМОН полетели “коктейли Молотова”. Видео

20.08 / В Хабаровском крае подвели итоги первого месяца работы Дегтярева

09.07 / Зеленский временно будет жить в госрезиденции “Конча-Заспа”

01.08 / Украинским болельщикам разрешат посещать футбольные матчи

15.07 / Украинцы оценили курс движения страны

07.07 / Большинство украинцев не поддерживают идею проведения досрочных парламентских выборов – опрос

10.07 / В СИЗО Чернигова двое заключенных отказались от еды – офис омбудсмена

02.07 / СМИ рассказали, кто был посредником между РФ и боевиками “Талибан”

16.07 / Китай обвинил США в попытках помешать его развитию

15.07 / Полиция задержала участников несанкционированной акции в центре Москвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска