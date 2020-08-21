В Нью-Йорке арестовали экс-помощника Трампа

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21.08.2020, 3:08, Новости дня

Бывший помощник президента США Стивен Бэннон и еще три человека арестованы в четверг из-за обвинений в мошенничестве и присвоении крупных средств доноров, сообщили в прокуратуре Южного округа штата Нью-Йорк.

«Бэннон предстанет сегодня перед судом Южного округа Нью-Йорка», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что под стражу взяты Бэннон, Брайан Колфейдж, Эндрю Бадолато и Тимоти Ши. Им инкриминируется «выманивание средств обманным путем у тысяч доноров в рамках онлайн-кампании под названием We Build the Wall («Мы строим стену»)». Таким образом, в рамках этой кампании было собрано более 25 млн долларов пожертвований.

«Ответчики были арестованы сегодня утром. Колфейдж и Бэннон предстанут сегодня перед судом Южного округа Нью-Йорка», – добавили в прокуратуре.

Команду Трампа регулярно сотрясают значимые отставки. В отставку ушли пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, пришедший на замену Спайсеру Энтони Скарамуччи, советник Трампа по стратегическим вопросам Стив Бэннон, советник по нацбезопасности Герберт Макмастер, госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Кроме того, о своей отставке уже объявила постпред США при ООН Никки Хейли.



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