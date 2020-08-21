 

Су-30 над Черным морем провел перехват французского и английского самолетов-разведчиков

21.08.2020, 2:48, Новости дня

Истребитель Су-30М перехватил самолеты-разведчики Франции и Великобритании над Черным морем, сообщил Национальный центр управления обороной.

«20 августа … над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к границе РФ две воздушные цели. Для опознавания и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных сил Южного военного округа», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Экипаж истребителя опознал самолеты как разведчики Atlantiс-II ВМС Франции и Sentinel-R1 ВВС Британии. Разведчики развернулись в сторону от российской границы, а Су-30М вернулся на базу.

В среду российский Су-27 также перехватывал американский самолет-разведчик над Черным морем.

17 августа российский Су-27 перехватил три самолета-разведчика США и Великобритании над Черным морем. Перехват над Балтийским морем также происходил 17 августа, над Черным – 15 августа, 14 августа, 7 августа.



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