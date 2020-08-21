Российский астроном открыл новую комету и астероид

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21.08.2020, 2:48, Новости дня

Крымский астроном Геннадий Борисов, который является первооткрывателем первой в истории межзвездной кометы, в августе открыл новую комету Солнечной системы С2020 Q1 Borisov и околоземный астероид.

«С 17 на 18 августа открыл новую комету Солнечной системы, свою десятую, юбилейную. Уже вышел циркуляр малых планет с наблюдением кометы другими обсерваториями. Комета получила название С2020 Q1 Borisov», – передает РИА «Новости» слова Борисова.

Он рассказал, что параметры кометы будут уточнены после наблюдений в течение полугода обсерваториями в разных уголках мира. Астроном рассказал, что после наблюдений комета, вероятнее всего, сменит название – букву «С» в ее названии заменят на «Р», что означает – периодическая. Комета сейчас видна в телескопы, ее звездная величина 17, она находится в северном полушарии в созвездии Возничего.

Борисов также сообщил об открытии нового околоземного астероида, которое он сделал в начале августа.

«Он (астероид) околоземный, не является опасным для Земли, о размерах судить трудно, думаю до 200 метров», – сказал Борисов, который ранее открыл два астероида, один из которых потенциально опасен для Земли. Он отметил, что открытия сделал на 65-сантиметровом рефлекторе, который сконструировал собственными руками.

Геннадий Борисов является первооткрывателем первой в истории межзвездной кометы. Комета 2I/Borisov была им открыта в 2019 году.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что самодельный телескоп в Крыму прославил Россию.



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