 

Лавров назвал борьбу с Россией смыслом существования НАТО

21.08.2020, 2:48, Новости дня

Для НАТО борьба с Россией на «всех фронтах» стала смыслом существования, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В интервью газете «Труд» он заявил, что РФ не раз «предлагала НАТО пойти по пути деэскалации военной напряженности и снижения рисков военных инцидентов на континенте».

Так, на фоне распространения коронавируса, Москва призвала к «соблюдению военной сдержанности». В частности, предлагалось осуществить «отвод оперативных учений от линии соприкосновения РФ – НАТО, другие меры транспарентности», передает РИА «Новости».

Сама РФ «уже отказалась от проведения крупных учений вблизи границ стран НАТО, перенесла вглубь страны масштабные мероприятия в рамках подготовки войск».

При этом НАТО не показало «готовности к аналогичным шагам». Альянс решил придерживаться линии «сдерживание и диалог», в рамках которой «реальному и открытому диалогу по насущным проблемам места в итоге практически нет».

Руководитель российского внешнеполитического ведомства сравнил нынешнюю политику НАТО с временами холодной войны.

Альянс «развернул широкую активность на «восточном фланге», вблизи наших границ, включая проведение учений и совершенствование военной инфраструктуры», указал Лавров.

Он подчеркнул, что НАТО «расширяет зону своего военно-политического влияния, приглашая все новые страны под свой «зонтик» под лозунгом защиты их от России». Как отметил министр, при «отсутствии реальных угроз безопасности все это приводит лишь к появлению и углублению новых разделительных линий в Европе».

Напомним, посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что политика «сдерживания и диалога», выбранная НАТО в отношении России, состоит из сдерживания на 95% и лишь на 5% из диалога.



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