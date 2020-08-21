Госкорпорация киллеров

21.08.2020, 2:43, Разное

Ровно 80 лет назад был убит Троцкий. Леонид Млечин — о мрачной государственной традиции.

Глава ведомства госбезопасности Вячеслав Рудольфович Менжинский часто болел и даже на работе принимал посетителей лежа. Из всех хозяев Лубянки Менжинский кажется самой незаметной фигурой, хотя именно он разработал те методы, которыми в полной мере воспользуются его преемники. Менжинский создал Особую группу (в 1934 году ее переименовали в Спецгруппу особого назначения) для ликвидации противников советской власти за границей. Отчеты о «специальных мероприятиях» руководители внешней разведки писали от руки. В одном экземпляре — для самого высокого начальника. Копии в секретариате ведомства госбезопасности не оставлялись.

Вячеслав МенжинскийЛедоруб возмездия

21 ноября 1927 года ЦИК СССР (высший орган государственной власти) постановил: «Лица, отказавшиеся вернуться в Союз ССР, объявляются вне закона. Объявление вне закона влечет за собой: а) конфискацию всего имущества осужденного, б) расстрел осужденного через 24 часа после удостоверения его личности. Настоящий закон имеет обратную силу».

Бегство из страны было самым страшным преступлением. Причем наказанию подлежали и те, кто совершил это «преступление» до принятия закона! Принципиально важно было наказать отступника, чтобы все знали: предательство не прощают.

…Достать Льва Троцкого на другом конце света оказалось трудновато. Но Сталин считал, что ненавидимый им недавний член политбюро, председатель Реввоенсовета и нарком по военным и морским делам Лев Троцкий должен быть уничтожен. Троцкого выслали из СССР в 1929 году. Он нашел приют в Мексике, куда добрался в январе 1937 года.

План, представленный начальником 5-го отдела главного управления госбезопасности НКВД старшим майором Павлом Фитиным, Сталин одобрил в августе 1939 года.

ПЛАН УНИЧТОЖЕНИЯ ТРОЦКОГО

Цель: ликвидация.

Методы: агентурно-оперативная разработка, активная группа.

Средства: отравление пищи, воды, взрыв автомашины при помощи тола, прямой удар — удушение, кинжал, удар по голове, выстрел. Возможно вооруженное нападение группы

Ликвидировать изгнанника убедили группу мексиканских коммунистов, среди них был художник Давид Альваро Сикейрос, которого с тех пор особенно полюбили советские руководители. В конце мая 1940 года два десятка человек в полицейской форме забросали гранатами и обстреляли из пулеметов дом Троцкого. Но промахнулись.

Рамон Меркадер. Фото: AP / TASS

Нашли другого исполнителя — испанца Рамона Меркадера. Он работал официантом в отеле «Ритц» в Барселоне. Его мать, Каридад дель Рио Эрнандес, родила пятерых детей, потом оставила мужа и увлеклась анархистскими идеями. Она стала агентом НКВД и предложила советским товарищам обратить внимание на сына.

20 августа 1940 года Меркадер пришел к Троцкому. Несмотря на жару — в плаще и шляпе. И попросил прочитать его статью. Когда Лев Давидович взялся за чтение, стоявший у него за спиной Меркадер вынул ледоруб с укороченной ручкой и, закрыв глаза, со всей силой обрушил его на голову Троцкого. Он надеялся убить Троцкого одним ударом и убежать. Но смертельно раненный Троцкий вступил в борьбу. От растерянности Меркадер даже не сумел воспользоваться пистолетом. Услышав шум, вбежали охранники и схватили убийцу.

Полиция устроила Меркадеру очную ставку с женщиной, которую он использовал, чтобы проникнуть в дом Троцкого. Она сказала:

«Ты — предатель! В любви, в дружбе, во всем. Не лги, предатель!»

На следующий день Троцкий умер в больнице. Проститься с ним пришли 300 тысяч человек — в далекой от РФ стране, где он прожил всего несколько лет.

Ледоруб, которым убили Троцкого. Фото: AP / TASS

В эти же дни в «Правде» появилась статья без подписи под названием «Смерть международного шпиона», которую Сталин правил собственноручно.

ИЗ ПУБЛИКАЦИИ В «ПРАВДЕ»

«По сообщению американских газет, на Троцкого, проживавшего последние годы в Мексике, было совершено покушение. Покушавшийся — один из ближайших людей и последователей Троцкого».

Участников операции отметили орденами. Одна фамилия отсутствовала в списке — непосредственного исполнителя. Меркадер не получил тогда награды, потому что не знали, как он поведет себя на суде и в тюрьме. Нелегалам запрещалось признавать, что они работают на советскую разведку.

Убили Троцкого ровно 80 лет назад, в августе 1940 года.

Троцкий перед смертью. Фото: AP / TASSСудьба генерала Кутепова

Педантичный, никогда не опаздывавший бывший генерал Белой армии Александр Кутепов вышел из дома ровно в половине одиннадцатого. Короткая встреча, на которую его пригласили накануне, была назначена на трамвайной остановке на улице Севр. Но назначивший встречу не явился.

Кутепов пошел в сторону бульвара Инвалидов. Не представляется возможным установить, что произошло дальше. То ли его уговорили сесть в машину, то ли запихнули в нее силой… Председатель Русского общевоинского союза, объединившего остатки Белой армии, покинувшей родину, был похищен в самом центре Парижа.

Кутепов в 1919 году

Много десятилетий спустя на той же улице я снимал фильм о похищении генерала. Примчался полицейский микроавтобус, вызванный, надо полагать, кем-то из подозрительных соседей. Из машины выскочили пять человек с автоматами, окружили нас и потребовали отчета, кто мы и что здесь делаем. После долгих объяснений они отсмотрели снятые нами кадры, успокоились и уехали.

Если бы в тот январский день 1930 года местные жители проявили такую же бдительность, судьба Кутепова сложилась бы иначе…

В 1989 году я писал о советских разведчиках, которые в 30-е годы работали в Париже. С санкции председателя КГБ СССР Владимира Крючкова мне дали возможность прочитать их личные дела. Я спросил тогда и о судьбе генерала Кутепова. Получил справку, которую могу цитировать.

ИЗ СПРАВКИ КГБ СССР

«В Марселе Кутепов был передан группе чекистов из числа советских моряков, которые обеспечили его «посадку» на советский пароход под видом хорошо загулявшего на берегу старшего механика машинного отделения. Когда на пароходе Кутепов пришел в себя, и до него дошло, где он находится, он впал в состояние глубокой депрессии, отказывался от еды, не отвечал на задаваемые вопросы.

Кутепов понял, что от расплаты за преступления против народа, за жестокость, потоки пролитой им крови, виселицы, акты вандализма ему не уйти. Состояние его здоровья резко ухудшилось. Скончался генерал Кутепов примерно в ста милях от Новороссийска от сердечного приступа, избежав таким образом ответственности за совершенные им преступления».

Тогда советская печать дала отповедь клеветникам.

«Известия» писали:

«Таинственное исчезновение Кутепова послужило сигналом для неслыханной по разнузданности кампании, направленной против СССР и советского полпредства. «Исчезновение» Кутепова изображается как дело рук «Чека», агенты которой якобы «похитили» Кутепова среди бела дня на улицах Парижа».

Кореец Ли и другие

7 июля 1932 года советник японского посольства в Москве передал в наркомат иностранных дел СССР ноту, в которой говорилось, что арестованный японскими властями кореец Ли признался: он и еще трое корейцев были завербованы во Владивостоке, их снабдили взрывчаткой и отправили в Японию с заданием взорвать ряд мостов. Москва запросила Владивосток. Руководитель полномочного представительства ОГПУ по Дальневосточному краю Терентий Дерибас самокритично признал, что организованная им операция не удалась:

«Шуму наделали, а мост не взорвали».

Агентов-взрывников поймали, и они во всем признались.

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