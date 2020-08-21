Ренессанс коньяка “Жан-Жак”: новый виток любви потребителей

21.08.2020, 2:20, Новости дня

Коньяк “Жан-Жак Медовый” бьет рекорды по популярности нынешним летом, об этом сообщили в компании производителя, основываясь на результатах продаж.

Константин Сторожко, бренд-менеджер “Жан-Жак”: “По результатам продаж, особенно в HoReCa, за первый и второй квартал 2020 года мы видим прекрасную динамику роста “Жан-Жак Медовый”, а именно +28% к продажам аналогичного периода прошлого года. Нам, безусловно, очень приятно наблюдать этот ренессанс любви потребителей к “Жан-Жаку” и мы искренне верим, что перешедших на “медовую сторону” будет с каждым днем только больше. Тем более, учитывая, что сезон для “Медового” идет полным ходом, а впереди еще осень с зимой, поэтому летний, согревающий вкус – лучшее, что может быть в холодное время года”.

Информацию о возросшей популярности коньяка “Жан-Жак” у потребителей подтверждают и в барах столицы.

Денис, владелец бара и бармен: “Жан-Жак” – это коньяк с историей, у него есть свои преданные и верные поклонники, которые не изменяют ему на протяжении многих лет. На предложения попробовать что-то новенькое они обычно отвечают: “Зачем? Лучшее уже есть”. Удерживать потребителя неизменным качеством – круто, но молодые люди “Жан-Жак” до этого года редко заказывали. Однако этим летом ситуация изменилась, “Медовый” со льдом заказывает все больше молодежи, а коктейли на основе медового “Жан-Жака” набирают популярность. Мне сложно сказать, с чем это связано: может, распробовали, а может, рецепт изменился, но то, что “Медового” я заказываю процентов на 40% больше, чем прошлым летом, – факт”.

Рецепты самых популярных коктейлей этого лета на основе “Медового” уже доступны в сети.

Переходи на “медовую сторону” “Жан-Жака”.