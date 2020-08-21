США получили доступ к иракской нефти

21.08.2020, 2:08, Новости дня

Пять американских энергетических компаний Chevron, Honeywell, General Electric, Honeywell и Baker Hughes заключили с Ираком энергетические соглашения на общую сумму 8 млрд долларов, сообщило министерство энергетики США.

В Вашингтоне прошла встреча министра энергетики США Дэна Бруйетта с иракской делегацией, в том числе с главой министерства нефти и электроэнергии Ирака.

«Как два крупнейших производителя нефти в мире, Соединенные Штаты и Ирак разделяют понимание того, как энергия влияет на нашу экономику и может укрепить нашу безопасность», – сказал Бруйетт.

«Вместе мы заложили основу для коммерческого партнерства на сумму до 8 млрд долларов. Эти сделки являются ключом к энергетическому будущему Ирака, и я уверен, что те же компании, которые позволили Соединенным Штатам обрести энергетическую независимость, будут использовать свой глубокий опыт, чтобы помочь Ираку полностью реализовать свой потенциал в энергетическом секторе», – добавил министр.

Honeywell будет продвигать разработку газового проекта Ар-Ратави, который в дальнейшем позволит Ираку добывать, перерабатывать и использовать местные газовые ресурсы для удовлетворения внутреннего спроса на энергию, говорится в сообщении на сайте ведомства.

General Electric заключила три контракта, которые помогут расширить доступ к электроэнергии в Ираке. Компания Baker Hughes будет сотрудничать с Ираком по вопросу производства электроэнергии из факельного газа и развертыванию услуг и оборудования для нефтяных месторождений США. Chevron получила право на разведку, разработку и добычу в провинции Ди Кар.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа конфисковала груз из четырех танкеров, перевозивших иранское топливо в Венесуэлу.