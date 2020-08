Опубликовано фото секретной базы китайских подлодок

21.08.2020, 2:08, Новости дня

Появилось фото со спутника секретной военно-морской базы Юлинь на острове Хайнань, где находятся китайские атомные подводные лодки.

На фотографии со спутника видно, как одна из субмарин заходит на базу, информирует издание The Drive.

На данный момент непонятно, какую именно подлодку удалось сфотографировать, однако издание предполагает, что это могла быть «Шань» проекта 093.

Отмечается также, что остальные доки Юлинь во время, когда было сделано фото, были пусты.

Таким образом, издание считает, что подлодки, которые должны были там находиться, в настоящее время либо задействованы в военных учениях, которые проводит Китай, либо также укрыты в сети подводных пещер.

Yulin Naval Base, Hainan, #China is home to a large underground facility with covered tram from magazine to loading areas pic.twitter.com/cIv9MPC0cy

— Sentinel (@StratSentinel) February 18, 2017

Напомним, американский журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных военно-морских флотов. На второй строчке оказался ВМФ Китая. Развитие китайского флота стало возможным благодаря росту экономики страны, который привел к десятикратному увеличению оборонного бюджета с 1989 года, отмечает издание. В настоящее время Китай имеет один авианосец, три десантных транспорта, 25 эсминцев, 42 фрегата, восемь атомных и около 50 обычных подводных лодок.