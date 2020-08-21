Трамп назвал Байдена «недругом Пенсильвании», выступая на родине кандидата в президенты от демократов

21.08.2020, 2:00, Новости дня

Президент Дональд Трамп резко раскритиковал итоги многолетней государственной службы своего соперника-демократа Джо Байдена во время визита в город Скрэнтон в штате Пенсильвания – место рождения бывшего вице-президента администрации Барака Обамы.

Речь Трампа, посвященная «половине века, в течение которых Джо Байден подводил Америку», была призвана укрепить поддержку президента-республиканца в штате, который может оказаться одним из ключевых на голосовании в ноябре.

«Он покинул Пенсильванию. Он покинул Скрэнтон, – сказал Трамп сотням своих сторонников, собравшихся в городе Олд-Фордж, рядом со Скрэнтоном, где родился Джо Байден, – Но он провел последнюю половину века в Вашингтоне, продавая нашу страну и грабя наши рабочие места, позволяя другим странам – Мексике, Китаю и другим – похищать наши рабочие места».

В 2016 году Трамп выиграл выборы в Пенсильвании, опередив кандидата от Демократической партии всего на 45 000 голосов. Тогда он пообещал вернуть рабочие места в экономически депрессивный регион. Однако сейчас, по данным Real Clear Politics, он отстает от Байдена в соцопросах примерно на шесть процентных пунктов.

Байден, еще в молодости переехавший из Пенсильвании в штат Делавэр, официально станет кандидатом на президентских выборах в четверг вечером, во время закрытия четырехдневного национального съезда Демократической партии, участники которого утверждали, что Джо Байден сможет объединить страну после четырех лет руководства Трампа.

Байден обычно опережает Трампа в национальных опросах в категории борьбы с пандемией коронавируса. Однако Трамп, как правило, превосходит своего соперника от демократов в экономических вопросах.

Охарактеризовав Байдена, как «недруга Пенсильвании», Трамп раскритиковал политику, поддерживаемую его соперником, которая, как он утверждает, нанесла ущерб жителям Пенсильвании. Президент при этом подчеркнул, что его собственные успехи повернули вспять ущерб, нанесенный Байденом.

«Байден поддержал все сфальсифицированные атаки на рабочих Пенсильвании», – сказал Трамп, имея в виду Североамериканское соглашение о свободной торговле, которое нынешний президент заменил на другой торговый договор между США, Канадой и Мексикой, а также на вступление Китая во Всемирную торговую организацию, которое ускорило экономический рост КНР, и на «нелепое» Парижское климатическое соглашение, от которого отказалась администрация Трампа.

Он также обвинил Байдена в стремлении объявить вне закона американскую нефть, уголь и природный газ и открыть границы США во время пандемии.

Штаб Байдена пока не ответил на просьбу Reuters прокомментировать слова Трампа.