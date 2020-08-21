Мнение: ФСБ задержала украинских похитителей
21.08.2020, 1:45, Разное
Сообщается, что ФСБ пресекла деятельность группы из 7 человек, которые по заданию украинских спецслужб планировали похитить и вывезти на Украину одного из лидеров ополченцев Донбасса. Кого именно, умалчивается.
Организовал попытку похищения внештатный сотрудник СБУ Андрей Байдала, координировал действия группы украинец Андрей Мищенко. В составе группы, которую задержала ФСБ, находились шесть граждан России:
Макаров Т.Б.;
Мищенко М.С.;
Капкаева О.Д.;
Кормич А.М.;
Пызин М.Ю.;
Мороз Е.А;
Долгов В.В.
Байдала и Мизенко действовали под руководством сотрудника контрразведки СБУ Александра Руснака, а также руководителя пятого управления контрразведки Александра Поклада.
В Донецкой народной республике (ДНР) Байдалу подозревают в организации убийства Александра Захарченко и других терактов.
https://military.pravda.ru/news/1522627-fsb_sbu/ – цинк
Источник: Colonel Cassad
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