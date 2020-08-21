Мнение: ФСБ задержала украинских похитителей

21.08.2020, 1:45, Разное

Сообщается, что ФСБ пресекла деятельность группы из 7 человек, которые по заданию украинских спецслужб планировали похитить и вывезти на Украину одного из лидеров ополченцев Донбасса. Кого именно, умалчивается.

Организовал попытку похищения внештатный сотрудник СБУ Андрей Байдала, координировал действия группы украинец Андрей Мищенко. В составе группы, которую задержала ФСБ, находились шесть граждан России:

Макаров Т.Б.;

Мищенко М.С.;

Капкаева О.Д.;

Кормич А.М.;

Пызин М.Ю.;

Мороз Е.А;

Долгов В.В.

Байдала и Мизенко действовали под руководством сотрудника контрразведки СБУ Александра Руснака, а также руководителя пятого управления контрразведки Александра Поклада.

В Донецкой народной республике (ДНР) Байдалу подозревают в организации убийства Александра Захарченко и других терактов.

https://military.pravda.ru/news/1522627-fsb_sbu/ – цинк