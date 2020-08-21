 

Лидеры Франции и Германии заявили о готовности предоставить Навальному медицинскую помощь

21.08.2020, 1:17, Разное

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили, что страны готовы обеспечить необходимое лечение госпитализированному российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

Макрон отметил, что Франция готова предоставить «всю необходимую помощь Алексею Навальному, его родственникам в плане здоровья, убежища, защиты». Меркель тоже сказала, что Германия может оказать всю медицинскую помощь Навальному, «в том числе в немецких больницах».

Кинопродюсер и правозащитник Яка Бизиль сообщил Der Spiegel, что клиника Шарите в Берлине согласилась принять Навального. Для вывоза политика из Омска уже зафрахтован специальный чартерный борт в Германии, сейчас Бизиль улаживает организационные вопросы по перелету. Просьбу обеспечить лечение Навального в Берлине Бизилю передала семья политика.

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Навальный сегодня летел из Томска в Москву, на борту самолета политику стало плохо, и лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Его госпитализировали, сейчас он в коме. Сторонники Навального заявили об отравлении. В авиакомпании S7, самолетом которой летел политик, заявили, что он ничего не ел и не пил на борту. Однако перед вылетом из аэропорта Томска он выпил чай в кофейне.

Источник: Новая газета



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