За Навальным отправят самолет из Германии. Его планируют доставить в клинику, где лечили Верзилова

21.08.2020, 0:55, Новости дня

В ночь на 21 августа из Германии в Омск (Россия) вылетит самолет, который сможет доставить оппозиционера Алексея Навального на лечение в немецкую клинику “Шарите” в Берлин. Об этом 20 августа сообщает Reuters.

Самолет направит организация Cinema for Peace Foundation, которая в сентябре 2018 года таким же образом доставила в ту же клинику участника Pussy Riot, издателя “Медиазоны” Петра Верзилова в тяжелом состоянии и с подозрением на отравление лекарствами.

По информации агенства, за Навальным отправят санитарную авиацию с медицинским оборудованием и специалистами, которая сможет доставить его в Германию.

Пока не сообщается, разрешат ли медики Омска транспортировку Навального в берлинскую клинику.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, он находится в коме.

По данным СМИ, врачи поставили российскому оппозиционеру предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Врач Навального заявил о планах перевезти его в Германию. Позже в больнице сообщили, что состояние Навального удалось стабилизировать. Медики исключили травматические повреждения, инсульт или инфаркт миокарда, а также COVID-19.

Команда оппозиционера обратилась к властям РФ с просьбой содействовать его транспортировке в один из токсикологических центров Европы.