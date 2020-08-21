 

Меркель объяснила, почему лидеры ЕС обсуждают ситуацию в Беларуси с Путиным

21.08.2020, 0:55, Новости дня

Лидеры европейских государств обсуждали ситуацию в Беларуси с президентом РФ Владимиром Путиным, потому что белорусский президент Александр Лукашенко не захотел вести с ними диалог. Об этом 20 августа на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном сказала канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает “Укринформ”.

“Мы говорим с Россией. Мы бы хотели с Беларусью, но президент Лукашенко до сих пор ни с кем не разговаривал”, – сказала канцлер.

Она отметила, что во время разговора с Путиным лидеры высказывают четкую позицию: народ Беларуси должен иметь возможность сам решить свою судьбу; нужен диалог между оппозицией и властью при посредничестве, например, ОБСЕ.

Меркель и Макрон обсуждали ситуацию в Беларуси с Путиным во время телефонных разговоров 18 августа.

19 августа Меркель заявила, что пыталась поговорить с Лукашенко, но он отказался.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Действующий глава государства не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока живой, других выборов в стране не будет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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