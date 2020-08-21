Мнение: Я обожаю…

21.08.2020, 0:32, Разное

Я люблю, нет, обожаю запах прекрасного и качественного табака, но ненавижу вонь, исходящую от всевозможных толстых и потных теток и немытых мужиков, заводов, бензоколонок…

Я обожаю всю жизнь курить. Я курю всегда, когда не сплю. Курение мне полезно и оно всегда привносит одно удовольствие, даже тогда, когда ты чем-то занят (кроме постели с женщиной, разумеется, да принятием душа).

Наряду с сигаретами я люблю трубку покуривать. Философская вещь. А запах…! С папироской, например, обожаю купаться в тихой морской воде – вы пробовали?

Даже тот, кто не пробовал, будет всегда в тайной тайне завидовать, тем, кто в жизни ведет здоровенный образ жизни. Где живут такие вещи как табак, трубки, папиросы… Да в общем вся эта пахнущая, благоухающая палитра табаков, продуктом от сгорания которой является особенная философия.