 

Bild – член городского совета Рио-де-Жанейро предался диким страстям во время онлайн-совещания

21.08.2020, 0:23, Новости дня

Во время онлайн-совещания членов городского совета Рио-де-Жанейро произошёл неприличный казус, пишет Bild. Один из работников муниципалитета занимался сексом в прямом эфире. При этом его коллеги вынуждены были за этим наблюдать. Но их происходящее не смутило, и они хладнокровно продолжили обсуждать насущные вопросы.

Сейчас многие работают из дома, то есть домашнего офиса. При этом зачастую проводятся видеоконференции, ведь от совещаний отказываться нельзя. Но из-за всего этого могут всплыть нежелательные подробности из интимной жизни коллег. Ярким примером тому служит одна пара из Бразилии.

Видеоконференция в Zoom. Во времена коронавируса это уже стало новой нормой. Но пока семь участников конференции — все они члены городского совета Рио-де-Жанейро —                        возбуждённо разговаривали о том, как во время пандемии обеспечить питанием студентов в коммунах, восьмой участник был возбуждён по другой причине.

Скажем так, он уже покинул совещание и начал новое. Ну куда очевиднее: мужчина занимается сексом. Камера его компьютера безжалостно снимает всю эту дикость. И все участники видеоконференции за ней наблюдают. Но их это распутство, по-видимому, не смущает. Они продолжают обсуждать работу.

Только мужчине в маске в правом верхнем окне происходящее, видимо, не даёт покоя. Он вызывает подкрепление. Позже стало известно, что действительно пришлось привлечь людей со стороны, чтобы убрать из конференции отвлёкшегося сотрудника. К слову, после этого совещание длилось ещё пять часов и прошло без каких-либо инцидентов.

Дата выхода в эфир 18 августа 2020 года



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