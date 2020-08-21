Мнение: Министр иностранных дел Польши ушел в отставку
21.08.2020, 0:20, Разное
Белорусский оппозиционер Цепкало, который сбежал от Лукашенко сначала в Россию, затем на Украину, а теперь уже в Польшу, встретился с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем. На встрече обсудили создание польско-американского (!) фонда для помощи забастовкам в Белоруссии.
Экс-кандидат рассказал, что на встрече с Чапутовичем он вместе со своей супругой «выразил благодарность Польше за поддержку гражданского общества» Белоруссии.
По словам Цепкало, глава МИД Польши знает о том, что белорусский народ «полон решимости и желает добиться мирных перемен».
«Для обычных людей очень важно понять, что они не останутся одни со своими проблемами… На встрече обсуждалось создание польско-американского фонда для финансовой и юридической поддержки гражданского общества в Беларуси, в частности тех, кто был ранен во время протестов или бастует на предприятиях»
Такое вот оно "невмешательство в дела суверенного государства".
В тот же день Чапутович подал в отставку.
Официально это объяснили тем, что после президентских выборов "самое время сменить министра иностранных дел".
Вот так вот совпало. Я бы предположил, что "на белорусском направлении что-то пошло не так".
Источник: Colonel Cassad
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