Мнение: Министр иностранных дел Польши ушел в отставку

21.08.2020, 0:20, Разное

Белорусский оппозиционер Цепкало, который сбежал от Лукашенко сначала в Россию, затем на Украину, а теперь уже в Польшу, встретился с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем. На встрече обсудили создание польско-американского (!) фонда для помощи забастовкам в Белоруссии.

Экс-кандидат рассказал, что на встрече с Чапутовичем он вместе со своей супругой «выразил благодарность Польше за поддержку гражданского общества» Белоруссии.

По словам Цепкало, глава МИД Польши знает о том, что белорусский народ «полон решимости и желает добиться мирных перемен».

«Для обычных людей очень важно понять, что они не останутся одни со своими проблемами… На встрече обсуждалось создание польско-американского фонда для финансовой и юридической поддержки гражданского общества в Беларуси, в частности тех, кто был ранен во время протестов или бастует на предприятиях»

Такое вот оно "невмешательство в дела суверенного государства".

В тот же день Чапутович подал в отставку.

Официально это объяснили тем, что после президентских выборов "самое время сменить министра иностранных дел".

Вот так вот совпало. Я бы предположил, что "на белорусском направлении что-то пошло не так".