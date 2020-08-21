 

Мнение: Навальный. Кома

21.08.2020, 0:10, Разное

Твою мать, да что ж такое. Как ни август, так всё какой-то кошмар. Только сейчас узнал про Алексея Навального – отравили, кричал от боли в самолете, сейчас в коме… Очень жалко его. Какая гнида это сделала, ЗАЧЕМ??

Написали, что от кофе в кофейне, больше, мол, он ничего не пил и не ел. Но в случайной кофейне что-то подмешать – это какие-то суперпрогнозисты в спецслужбах; нет же гарантии, что он бы непременно в ней стал что-то заказывать? Все ж думаю, есть “надежда” (если ее так можно назвать), что это или почечные колики, или приступ холецистита – от того и другого ведь тоже вполне возможно и кричать от боли, и даже впасть в кому. Это боль СТРАШНАЯ.

Очень ему сочувствую. Сталкивался, к сожалению, и с тем и с другим. Впервые прочувствовал тогда подлинный смысл выражения “лезть на стенку от боли” – оно оказалось абсолютно буквальным, кто бы мог подумать! Организм ищет позу, в которой было бы хоть чуть-чуть менее больно – и перебирает самые неожиданные “решения”…

Здоровья ему. Надеемся на омских реаниматологов.

Источник: Размышления вольного социолога



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