 

Канопацкая обжаловала отказ ЦИК в удовлетворении жалобы на итоги выборов

21.08.2020, 0:08, Новости дня

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая обжаловала в Верховном суде республики отказ ЦИК в удовлетворении жалобы на итоги выборов.

«Реализуя право, предоставленное мне как кандидату в президенты Республики Беларусь, продолжаю процедуру признания недействительными выборов президента, прошедших 9 августа 2020 года. Подала соответствующую жалобу в Верховный суд Республики Беларусь», – написала она в Facebook.

Канопацкая отметила, что грубое нарушение положений конституции и избирательного кодекса при назначении и проведении выборов является «безусловным основанием для признания их недействительными».

«Убеждена, что приемлемы только ненасильственные законные способы политической борьбы», – добавила она.

По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко на выборах набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Также баллотировавшиеся в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев, Сергей Черечень и Анна Канопацкая подали в Центризбирком республики жалобы, в которых просят не признавать результаты выборов.

При этом ЦИК Белоруссии не увидел оснований для пересчета голосов на выборах президента.



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