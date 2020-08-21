Мнение: Зловещее совпадение

21.08.2020, 0:05, Разное

20 августа 1940 года в Мексике агент НКВД СССР Рамон Меркадер пришел в гости к Льву Троцкому, чтобы показать ему свою рукопись. Когда Троцкий начал читать рукопись, стоявший у него за спиной Меркадер вынул ледоруб с укороченной ручкой и, закрыв глаза, со всей силой обрушил его на голову Троцкого…

Троцкий прожил еще сутки. И 21 августа скончался.

Ровно через 80 лет отравили Алексея Навального…

Может, дата отравления Навального была выбрана не случайно? И кому-то очень таким изуверским способом отметить 80-ю годовщину покушения на Троцкого?

На снимках:

ледоруб, которым убили Троцкого;

Троцкий перед смертью.

Фотографии отсюда