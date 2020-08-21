Мнение: Зловещее совпадение
21.08.2020, 0:05, Разное
20 августа 1940 года в Мексике агент НКВД СССР Рамон Меркадер пришел в гости к Льву Троцкому, чтобы показать ему свою рукопись. Когда Троцкий начал читать рукопись, стоявший у него за спиной Меркадер вынул ледоруб с укороченной ручкой и, закрыв глаза, со всей силой обрушил его на голову Троцкого…
Троцкий прожил еще сутки. И 21 августа скончался.
Ровно через 80 лет отравили Алексея Навального…
Может, дата отравления Навального была выбрана не случайно? И кому-то очень таким изуверским способом отметить 80-ю годовщину покушения на Троцкого?
На снимках:
ледоруб, которым убили Троцкого;
Троцкий перед смертью.
Фотографии отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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