Спад ВВП РФ в июле замедлился до 4,7%

20.08.2020, 23:48, Новости дня

Падение ВВП РФ в июле составило 4,7%, за семь месяцев текущего года ВВП, по оценке, снизился на 3,8% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития «Картина деловой активности за июль 2020 года».

«По оценке Минэкономразвития России, в июле продолжилось улучшение динамики ВВП – падение сократилось до минус 4,7% в годовом выражении по сравнению с минус 6,4% в июне. В целом за 7 месяцев текущего года ВВП, по оценке, снизился на 3,8% в годовом выражении», – цитирует ТАСС обзор.

В свою очередь заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова отметила, что показатели ВВП страны за июль оказались лучше предварительных прогнозов и позволяют говорить сегодня о продолжении постепенного восстановления экономики.

«По нашей оценке, данные по ВВП за июль оказались несколько лучше предварительных прогнозов и позволяют говорить сегодня о продолжении постепенного восстановления экономики страны. Безусловно, свою роль сыграли реализованные правительством масштабные пакеты мер поддержки граждан и бизнеса», – отметила Крючкова, слова которой передает пресс-служба Минэкономразвития.

При этом в условиях сохраняющейся неопределенности на международных рынках Минэкономразвития считает преждевременным фиксировать устойчивые тренды, подчеркнула она.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что РФ увеличила госдолг в связи с ситуацией вокруг коронавируса и снижением цен на нефть, но он остается на безопасном уровне и является одним из самых низких в мире.