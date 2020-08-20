Скандалы: Пригожин во второй раз готов помочь Навальному

20.08.2020, 23:45, Разное

Глава «Конкорда» готов помочь оппозиционеру, который, по предположению СМИ, мог отравиться психолептиком

В настоящее время оппозиционер помещен в омскую больницу. Предприниматель выразил готовность оплатить его лечение. Напомним, 20 августа Навальный вместе со своим пресс-секретарем Кирой Ярмыш возвращался из Томска в Москву. На борту самолета оппозиционер отправился в туалет, где почувствовал себя плохо и потерял сознание. В связи с этим борт совершил экстренную посадку в омском аэропорту. Алексея госпитализировали в городскую больницу.

СМИ называли несколько версий произошедшего, одна из которых — отравление психолептиком. Также в анализе крови оппозиционера были замечены 0,2 промилле: это говорит о том, что в крови мужчины присутствовал алкоголь. Данное предположение имеет место, поскольку ранее появились сообщения, что в пригороде Томска Навальный мог выпивать самогон. Врачи допустили, что отравление произошло вследствие смешивания препаратов и алкоголя.

В пресс-службу компании «Конкорд» за комментарием Евгения Пригожина поступило обращение от сетевого издания «Подъем». Ранее предприниматель пожертвовал Навальному один миллион рублей в связи с закрытием «Фонда борьбы с коррупцией» из-за крупных долгов. Оппозиционер предпочел вернуть деньги.

СМИ поинтересовалось — планирует ли бизнесмен снова помочь оппозиционеру, выделив денежные средства на лечение или посодействовать его транспортировке за границу с аналогичной целью.

Как видно из ответа, Пригожин готов оказать Навальному финансовую помощь. В то же время предприниматель выразил уверенность, что российские врачи могут справиться с лечением оппозиционера лучше, чем в иностранные. По последним данным, основатель ФБК находится в состоянии комы. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.