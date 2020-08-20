В РФ, вероятно, отравили Навального, в Украине новый рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки. Главное за день

20.08.2020, 23:30, Новости дня

Коронавирус в Украине. Новый антирекорд и больше “красных” зон

В Украине за последние сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 2134 человек, это новый антирекорд, 40 человек умерли.

Кроме этого, установлено новое эпидемическое зонирование в Украине с 24 августа. В частности, был расширен список “красных” зон.

Вероятное отравление Навального

Российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали. Официального диагноза пока нет. В команде оппозиционера считают, что его отравили. По данным СМИ, врачи поставили российскому оппозиционеру предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Сначала сообщалось, что пострадавший находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже в больнице сообщили, что состояние Навального удалось стабилизировать.

Зеленский анонсировал встречу советников глав “Нормандской четверки”

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе подтвердила встречу советников глав государств “Нормандской четверки”, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Дату встречи он не назвал.

Против координационного совета белорусской оппозиции открыли дело

Генеральная прокуратура Беларуси открыла уголовное дело по статье “захват власти” в связи с созданием координационного совета оппозиции. В совете заявили, что не видят в своих предложениях по урегулированию ситуации в стране нарушения закона.

Демократы утвердили кандидатуру на пост вице-президента

Претенденткой на пост вице-президента США стала сенатор от штата Калифорния, 55-летняя Камала Харрис. Ее кандидатуру 20 августа утвердила Демократическая партия США. Харрис будет назначена вице-президентом в случае избрания главой государства кандидата от партии Джозефа Байдена.