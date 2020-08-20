“Без него скучно”. Пригожин заявил, что готов оплатить лечение Навального

20.08.2020, 23:30, Новости дня

Российский предприниматель Евгений Пригожин готов оплатить лечение оппозиционера Алексея Навального. Об этом 20 августа он сообщил изданию “Подъем”.

“Уверен, что в российских клиниках врачи справятся лучше, чем в иностранных. Нам нельзя потерять Навального, поскольку он долгие годы замечательно веселил огромное количество людей и без него нам будет скучно”, – заявил Пригожин.

Он рассказал, что ранее Навальный отказался взять от него 1 млн руб. (372 тыс. грн) в качестве пожертвования.

“Возможно, если бы в прошлый раз он взял от меня пожертвованный миллион рублей, то не было бы необходимости пить водку с барбитуратами, как пишут в прессе”, – добавил предприниматель.

20 июня Навальный заявил, что ликвидирует Фонд борьбы с коррупцией. Пригожин переводил “в качестве пожертвования для попавшего в беду блогера” 1 млн руб. (372 тыс. грн). Навальный деньги не принял, заявив, что их присутствие на счету организации “вызывает отвращение”.

Сегодня самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам пресс-секретаря политика Кира Ярмыш, он находится в коме.

По данным СМИ, врачи поставили российскому оппозиционеру предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Врач Навального заявил о планах перевезти его в Германию. Позже в больнице сообщили, что состояние Навального удалось стабилизировать. Медики исключили травматические повреждения, инсульт или инфаркт миокарда, а также COVID-19.

Команда оппозиционера обратилась к властям РФ с просьбой содействовать его транспортировке в один из токсикологических центров Европы.