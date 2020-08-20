“Гарантируем безопасность, жилье и материальную помощь”. Соратница Тихановской призвала силовиков перейти на сторону народа. Видео

20.08.2020, 23:30, Новости дня

Она подчеркнула, что в избиении протестующих “нет ничего крутого”.

“Те, кто избивал, не отмоются от этого скотства никогда. Те, кто покрывал их и молчал об их преступлениях, – тоже. Чего вы боитесь? Почему вы еще не с народом? Почему вы еще не стали героями для белорусов?.. Наш план прост. Если вы перейдете на сторону народа, если вы откажетесь выполнять преступные приказы, мы гарантируем вам безопасность и неприкосновенность. Гарантируем справедливое отношение к вашим подразделениям, которые не станут выполнять преступные приказы, гарантируем отмену долгов за образование, отмену контрактных долгов и других выплат, которые действующая власть вешает на тех, кто хочет уйти из органов и отказывается выполнять преступные приказы. Гарантируем жилье и материальную поддержку всем, кто откажется выполнять преступные приказы… Военные, силовые структуры, мы просим вас помочь нам и быть с нами, просим вспомнить о присяге, которую вы давали, и защитить ваш народ”, – сказала Колесникова.

После объявления результатов президентских выборов в Беларуси, согласно которым победил действующий президент Александр Лукашенко, в стране начались массовые протесты. Их участники требовали отставки Лукашенко и новых честных выборов.

Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

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Видео: Виктор Бабарико / YouTube