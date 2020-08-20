Полиция Портленда применила слезоточивый газ против демонстрантов

20.08.2020, 23:11, Новости дня

Полиция Портленда в среду применила слезоточивый газ для разгона около 200 демонстрантов, которые бросали камни, разжигали огонь и крушили здание местной иммиграционной службы.

Правоохранительные органы второй день подряд классифицировали действия демонстрантов как беспорядки, а акцию протеста у здания иммиграционной службы назвали «незаконным собранием».

Полиция задержала двух человек по обвинению в оказании сопротивления блюстителям порядка и нарушении общественного порядка.

Несколько полицейских получили легкие травмы.