 

Полиция Портленда применила слезоточивый газ против демонстрантов

20.08.2020, 23:11, Новости дня

Полиция Портленда в среду применила слезоточивый газ для разгона около 200 демонстрантов, которые бросали камни, разжигали огонь и крушили здание местной иммиграционной службы.

Правоохранительные органы второй день подряд классифицировали действия демонстрантов как беспорядки, а акцию протеста у здания иммиграционной службы назвали «незаконным собранием».

Полиция задержала двух человек по обвинению в оказании сопротивления блюстителям порядка и нарушении общественного порядка.

Несколько полицейских получили легкие травмы.



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