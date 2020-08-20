Некоторых сотрудников гостелевидения Беларуси заменили российскими специалистами

20.08.2020, 23:11, Новости дня

Телеведущий Денис Дудинский в интервью «Голосу Америки» подтвердил сообщения о том, что некоторых сотрудников государственного телевидения Беларуси заменили российскими специалистами. При этом Дудинский подчеркнул, что никакого официального подтверждения от руководства «Белтелерадиокомпании» по этому поводу нет. Однако сотрудникам известно, что к работе уже приступили как минимум шесть российских специалистов, каждому из которых предложили зарплату в две тысячи долларов, что в несколько раз больше зарплат их белорусских коллег.

Ранее ресурс tut.by распространил видео, на котором сотрудница госканала рассказывает журналистам о том, что ее не пустили на работу и что ее и ее коллег заменили россиянами.

С начала массовых протестов в Беларуси из государственных СМИ уволились многие известные телеведущие, в том числе те, которые считались лицами официальной пропаганды.

По словам Дениса Дудинского, покинувшие государственные медиа журналисты планируют создать свой телеканал.