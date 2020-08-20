Задержан председатель стачкома МАЗа

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20.08.2020, 23:08, Новости дня

Главное управление внутренних дел Мингорисполкома (ГУВД) подтвердило задержание председателя стачкома Минского автозавода (МАЗ) Евгения Бохвалова.

«Евгений Бохвалов задержан, мы это подтверждаем, обстоятельства выясняются», – передает сообщение ведомства ТАСС.

Напомним, крупнейшие предприятия Белоруссии, в том числе МАЗ, БелАЗ, МТЗ, БМЗ начали создавать Национальный стачечный комитет, его формирование может завершиться в ближайшее время.

Ранее актив Минского тракторного завода на собрании объявил о начале забастовки с 8.00 17 августа. Сообщалось, что несколько рабочих, ушедших ранее в отпуск за свой счет в знак протеста, были задержаны у проходной завода. 

До этого рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) вышли на забастовку. Также несколько сотен сотрудников завода БелАЗ приостановили работу и вышли к центральной проходной с требованием вывести из города ОМОН и предоставить результаты голосования по городу Жодино.



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