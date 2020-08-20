В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

20.08.2020, 23:08, Новости дня

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

Как сообщили в оперативном штабе, у этих пациентов «был подтвержден диагноз пневмония», передает ТАСС.

Всего в городе скончались 4710 вирус-положительных пациентов.

В Москве зафиксировано более 255,1 тыс. случаев коронавируса, в общей сложности в городе вылечились почти 201,6 тыс. пациентов.

Накануне сообщалось об 11 вирус-положительных пациентах, умерших в Москве за сутки.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о порядке действий при выявлении коронавируса у школьников.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.