Forbes – не буди лихо, пока тихо — американский военный посоветовал США оставить в покое российские подлодки

20.08.2020, 23:00, Новости дня

Как и во времена холодной войны, США и НАТО обдумывают методы борьбы с российскими подводными лодками, предназначенными для нанесения «второго удара» в случае начала горячего конфликта, пишет Forbes. Однако, по мнению ветерана ВМС США Брэдфорда Дисмьюкса, эти АПЛ являются одним из ключевых факторов ядерного сдерживания, поэтому любая нависшая над ними угроза будет сильно нервировать Москву, что с большей вероятностью приведёт к ядерной войне, чем остановит её.



Reuters

Во времена холодной войны ВМС США планировали отправлять свои субмарины в северные воды с тем, чтобы выслеживать там советские атомные подводные лодки с баллистическими ракетами на борту, пишет Forbes.

В случае начала в Европе «горячей» войны, американские подлодки начали бы топить советские АПЛ внутри их «бастиона» — в защищённом со всех направлений морском районе. Согласно плану, даже в таких условиях советские АПЛ должны были пойти на дно в течение считанных минут.

Однако, по мнению ветерана ВМС США Брэдфорда Дисмьюкса, этот план борьбы с «бастионами» — известный также как «стратегическая противолодочная война» — был плохой идеей ещё 40 лет назад, и с тех пор он лучше не стал.

Учитывая, что флоты США и их союзников теперь занимаются переосмыслением методов борьбы с российским флотом, они, как считает Дисмьюкс, должны с большой осторожностью отнестись к вопросу сдерживания российских АПЛ. «Практически во всех мыслимых обстоятельствах Соединённым Штатам не следует угрожать российским АПЛ с баллистическими ракетами на борту», — предупредил он.

Дело в том, что угроза средствам ядерного сдерживания государства в любом контексте за исключением войны на уничтожение с большой долей вероятности к ней и приведёт. «Можно безусловно утверждать, что на данный момент в ходе осуществления стратегической противолодочной войны сложилась такая редкая ситуация, что неудача в ней куда предпочтительней успеха», — отметил эксперт.

«Антибастионная» доктрина зародилась в начале 1970-х годов с появлением у СССР АПЛ класса «Мурена» с ядерными ракетами Р-29, способными поражать цели на расстоянии до 9 тыс. километров, что позволяло «Муренам» проводить миссии по сдерживанию в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Учитывая, что свои боевые задачи «Мурены» выполняли совсем неподалёку от советской границы, их могли прикрывать как патрульные самолёты наземного базирования, так и боевые корабли ближнего радиуса действия. Таким образом СССР защищал свой потенциал нанесения «второго удара» в случае начала полномасштабной ядерной войны.

Наличие возможности нанести второй удар — это ключевой пункт взаимного ядерного сдерживания, означающий что ваш противник никак не сможет нейтрализовать ваш ядерный потенциал. Иными словами, в таких условиях победа в ядерной войне становится невыполнимой задачей. Следовательно, ядерная война становится куда менее привлекательным вариантом решения всех проблем.

При этом стратеги НАТО опасались, что Советский Союз может вторгнуться в Норвегию и Швецию, чтобы защитить границы своего «бастиона». «Советский Союз неизбежно попытается превратить Балтийское море в своё mare nostrum», — отметила по этому поводу норвежский военный аналитик Хиштен Амундсен в 1986 году.

Поэтому альянс на полном серьёзе собирался штурмовать советские «бастионы», разрабатывая для этих целей специализированные средства. К счастью, холодная война закончилась ещё до того, как стратегическая противолодочная война успела полностью опериться и показать своё дестабилизирующее лицо.

Однако теперь, 30 лет спустя, на фоне роста напряжённости в отношениях с НАТО РФ вновь модернизирует свои подводные силы. В ответ ВМС США наращивают свой потенциал по отправке подводных лодок на север, проводя учения и разрабатывая новые торпеды.

В подобных обстоятельствах российских планировщиков, по всей видимости, будет крайне трудно убедить, что США намерены просто дать своим АПЛ с баллистическими ракетами больше пространства для манёвра. Поэтому такой шаг может спровоцировать русских предпринять конкретные действия в отношении американских АПЛ, что грозит непредсказуемыми последствиями и обострением обстановки.

По мнению Дисмьюкса, ВМС США и их союзникам следует пересмотреть свою позицию по поводу активной борьбы с российскими подлодками с баллистическими ракетами в водах неподалёку от России. «Если верить давней житейской мудрости, то проблемы у человека появляются не из-за того, что он чего-то не знает, а из-за того, что он был в чём-то полностью уверен», — подытожил эксперт.