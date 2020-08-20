Мнение: “Я приведу вас к нужному состоянию”.

20.08.2020, 22:55, Разное

Лента.Вру возмущается, что на государственных каналах Белоруссии начали крутить антимайданный ролик с обвинениями в адрес США.

Опять же, как и в случае с резкой активностью про-лукашенковских ТГ-каналов, ролик тосто намекает на то. что скорее всего к нему могли приложить руку специалисты из России. Ничего подобного ни до выборов, ни в первые дни после выборов белорусские медийщики и близко не делали. Более того, часть специалистов с гос.каналов Белоруссии благополучно дезертировали в лагерь оппозиции.

Но потом, скорее всего, подъехали "вот эти ребята" и понеслась.

Кроме того, по Гос.каналам Белоруссии гоняют ролик с бывшим функционером штаба Бабарико, который призывает коллег-оппозиционеров сидеть дома и договариваться с Лукашенко о переменах.

В схожем ключе высказался и Макей.

Как не трудно догадаться, основной линией поведения Лукашенко будет борьба с белорусским беломайданом и обещания неких реформ в среднесрочной перспективе, с попутным расколом оппозиции на радикальную и умеренную (с которой и будут разговаривать). Этот вариант уже обкатан в Венесуэле. В принципе, нельзя исключать, что некая Конституционная Реформа таки произойдет, но конечно не сейчас.

Если оппозиция продолжит просто бродить по улицам и имитировать забастовку "от транша к траншу", то Лукашенко скорее всего подобный сценарий и реализует. Пока что протесты откровенно буксуют и если на выходных оппозиция не покажет чего-то существенного, то дальше Лукашенко уже будет проще добиваться желаемого вплоть до своей инаугурации.

PS. По факту создания Координационного Совета Оппозиции в Белоруссии возбудили уголовное дело. Вменяют попытки захвата власти и угрозу национальной безопасности Белоруссии. При затухании протестов, участников Координационного Совета (из тех, которые сидят в Белоруссии), могут начать вызывать на допросы в КГБ.