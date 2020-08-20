 

Белоруссия оценила потери от разрыва военного сотрудничества с Россией

20.08.2020, 22:48, Новости дня

Прямые потери Белоруссии от разрыва военного сотрудничества с Россией составили бы 300–350 млн долларов ежегодно, сообщил глава правительства Белоруссии Роман Головченко.

Он пояснил, что речь идет о потерях для оборонной промышленности, но также следует учитывать, что в рамках ОДКБ Белоруссия покупает «вооружение, военную и иную специальную технику не по экспортным, а по внутренним ценам», передает ТАСС со ссылкой на  ОНТ.

Головченко отметил, что есть «целый комплекс вопросов», на которые влияет тот факт, что Белоруссия входит в «единое оборонное пространство как в рамках ОДКБ, так и в рамках Союзного государства» – начиная от подготовки кадров, военных специалистов и заканчивая едиными планами применения группировок войск и сил. Указывается, что «здесь и военно-техническая составляющая, то есть поставка, ремонт, модернизация вооружений».

Кроме того, будут проблемы при переходе на стандарты и вооружение НАТО.

«Декларируется, что все дадим бесплатно. Действительно, что-то давалось, особенно списанное или устаревшее, то, что надо просто утилизировать. Кто будет отдавать лучшее? А потом требуется: будь добр, 2% от ВВП вынь да положь на оборону», – сообщил Головченко.

Он отметил, что российские военные объекты в Белоруссии следует считать не военными базами, а объектами инфраструктуры, «большинство там белорусских людей», в «двух небольших населенных пунктах эти объекты дают работу 400 белорусам».

Соглашение о размещении военных объектов РФ вступило в силу для Белоруссии 7 июня 1996 года и, соответственно, действует до 7 июня 2021 года. Минск и Москва должны до июня 2020 года решить вопрос о дальнейшей судьбе двух российских военных объектов в Брестской и Минской областях.

Головченко также заявил, что «технически оборудовать белорусско-российскую границу, по предварительным расчетам, обойдется бюджету в 2,5–3 млрд (белорусских рублей, то есть 1–1,2 млрд долларов), на это потребуется 3–5 лет». Он отметил, что «с точки зрения человека» нельзя забывать о 650 тыс. белорусов, которые проживают в РФ и «пользуются теми же правами», что и россияне.

«Это все перечеркнуть? То есть мы переходим на коммерческие отношения: приехал и пользуешься правами иностранного гражданина. Хотят этого наши люди?» – сообщил он.

Напомним, один из членов координационного совета белорусской оппозиции Владимир Дунаев в интервью газете ВЗГЛЯД не исключил «прерывания» членства Белоруссии в Организации Договора о коллективной безопасности. Также он рассказал, как оппозиция намерена действовать в случае своей победы.



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