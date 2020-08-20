 

По просьбе близких для лечения Навального позвали специалистов из Москвы

20.08.2020, 22:48, Новости дня

В Омск для проведения расширенного консилиума о лечении блогера Алексея Навального прибудут анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи из Москвы. Они приедут «по приглашению региональных специалистов и просьбе близких» Навального, сообщил Минздрав Омской области.

Как сообщается на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте», блогеру «во время полета стало плохо». Самолет совершил экстренную посадку,  Навального «машиной скорой медицинской помощи без сознания доставили в больницу», где «незамедлительно были начаты все необходимые обследования и лечение». Навальный «был переведен на ИВЛ».

Указывается, что его состояние «на данный момент врачами расценивается как стабильно тяжелое». Были «проведены телемедицинские консультации с ведущими федеральными центрами, тактика лечения и обследования согласована». Жене блогера обеспечили доступ в реанимацию.

Минздрав Омской области сообщил, что «завтра в Омск для проведения расширенного консилиума» прибудут анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи НМХЦ имени Пирогова и МНИЦ нейрохирургии имени Бурденко.

Напомним, медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому Навального: инфаркт, инсульт, а также заражение коронавирусом.

По словам заместителя главврача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолия Калиниченко, состояние Навального удалось стабилизировать, при этом перевозить блогера в Москву не планируется.



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